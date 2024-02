Irregular inicio de clases en San Luis con paros y movilizaciones estatales en toda la provincia

Con un paro docente que alcanzó el “50 por ciento en la ciudad Capital de San Luis”, según el informe de delegados de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la adhesión en todos los niveles de CONADU Histórica – CTA Autónoma y una jornada nacional de lucha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional San Luis, el gobernador Claudio Poggi inauguró el ciclo lectivo 2024 en la escuela N°3 “Manuel Belgrano” en la capital de la provincia.

Sobre una matrícula que involucra a más 125.000 estudiantes en San Luis, “en Villa Mercedes céntrico y sur de San Luis la adhesión al paro fue de entre el 35 % al 40 %; en la periferia de Villa Mercedes y norte de San Luis del 60 % y en ciudad de San Luis del 50 %”, informó a Télam el secretario general de UDA, Jorge Lazarini, según lo reportado por sus delegados.

En San Luis además pararon los docentes de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE) y los Docentes Autoconvocados de todo el territorio provincial. La ausencia en las aulas estuvo marcada también por el comienzo retrasado de las clases en algunas escuelas privadas que se efectivicará el miércoles próximo.

Los gremios docentes convocaron para las 18 a una marcha en la capital y en las ciudades de Villa Mercedes y Merlo, principales conglomerados urbanos de la provincia, que será acompañada por ATE, APEL, APTS, SIEP y SIJUPU, quienes mediante un comunicado expresaron su apoyo y adhesión al reclamo de los educadores.

ATE inició la mañana con una jornada de lucha con asamblea en la Municipalidad de San Luis, contra “el ajuste a las y los trabajadores estatales” y en los diferentes sectores de trabajo del Estado, reclamando “aumento salarial, pago del premio anual y la reincorporación de los despedidos” que suman alrededor de 250 agentes municipales.

Por su parte, la Conadu Histórica, integrante de la CTA Autónoma, adhirió al paro nacional docente con actividades de visibilización de sus demandas, entre las que se encuentra el “llamado a paritaria y recomposición salarial urgente, aumento del presupuesto universitario, el pago del FONID y en defensa de la Educación y la Universidad públicas”.

Los anuncios realizados por el gobernador sobre la noche del viernes sobre mejoras salariales no alcanzaron para levantar el paro docente de 24 horas realizado hoy.

Poggi anunció que tanto el Fonid, como el subsidio al transporte lo continuará abonando la Provincia con recursos propios durante los meses de febrero y marzo y el boleto estudiantil gratuito hasta julio.

Anunció el pago completo del salario de los agentes de la administración pública en una sola cuota, el lanzamiento de un "Programa Alimentario Nutricional Escolar" y aclaró que las erogaciones se cubrirán con “sobretasas de impuestos provinciales aplicadas al juego, la venta de combustible y los peajes”, mediante un proyecto de ley que enviará a la Legislatura en los próximos días.

Para la secretaria general de ASDE, Mané Quattropani, “Poggi no hizo ningún anuncio sobre la paritaria o algo favorable al salario de los docentes, el incentivo que él dice que pagará será con nuevos impuestos que nosotros pagaremos, es decir nos vamos a financiar nuestro propio incentivo”.

Para el secretario general de los docentes de modalidad privada, SADOP, Juan Acornero, “no hubo ningún anuncio favorable ya que nos pagará el incentivo docente que perdimos con (Javier) Milei con más impuestos sobre la gente y sobre nosotros que desde octubre no tenemos ninguna mejora salarial”.

El secretario general de UDA, en tanto, reconoció que los anuncios “fueron importantes y no hay que desmerecerlos”, pero lamentó que no incluyeran “el ajuste salarial necesario en este contexto inflacionario que golpea fuerte a los docentes”.

(Télam)