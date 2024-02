Isleños del Delta de Tigre movilizarán al ENRE por cortes y problemas con el suministro eléctrico

Habitantes de las islas del Delta de Tigre realizarán una concentración este viernes en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para reclamar que el "Estado nacional no está interviniendo para que mejoren el servicio" de suministro eléctrico que se encuentra con problemas y cortes desde el temporal del 17 de diciembre.

"El Estado nacional no está interviniendo para que mejore el servicio…. Nos están cobrando todas las tarifas sin haber tenido luz, internet, ni celular", reclamó la Asamblea Isleña en la convocatoria a la protesta.

La concentración tendrá lugar a las 11 en la sede del ENRE, ubicada en Suipacha 615, en el barrio porteño de San Nicolás, con cita previa a las 9 en la Estación de Tigre para quienes se movilizarán desde esta zona.

"Aún hay mucha gente sin luz. Día por medio nos cortan a todos. Además, el servicio de Interisleña subió casi 300%", compartió, en diálogo con Télam, Victoria, una joven de 37 años que vive desde que nació en Tigre y hace seis en la isla.

"La realidad de la isla está peor. Con cada marea, lluvia, nos cortan la luz, si previo aviso poniendo en riesgo nuestros artefactos y comida. Aparte de esto no está pasando casi AYSA y los boletos de lancha colectiva se fueron a las nubes", agregaron desde la Asamblea.

Desde el temporal del 17 de diciembre, en el que fallecieron 13 personas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, muchos barrios en diferentes provincias se vieron afectados con cortes de suministro eléctrico, y desde ese momento sectores de las islas del Delta pasaron más de un mes sin luz y continúan hoy con problemas en el servicio.

Frente a esto se creó un comité de crisis en el que participan el gerente técnico de Edenor, la dirección del Municipio de Tigre y vecinos de la isla.

Sin embargo, las y los isleños reclamaron por la falta de respuestas del comité, por lo que realizaron un corte del río Tigre a fines de diciembre, protestas en la Municipalidad de Tigre, una marcha a Edenor y asambleas.

Desde el gobierno bonaerense se informó que los vecinos de la zona del Delta que hayan sido afectados por el temporal de diciembre pueden acceder a una línea de crédito con tasa especial del Banco Provincia que tiene un monto máximo de $1.000.000 para personas humanas y hasta $10.000.000 para personas humanas y/o jurídicas con actividad comercial. (Télam)