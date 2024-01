Isleños del Delta de Tigre movilizarán el martes a Edenor: "La situación ya es insostenible"

Habitantes de las islas del Delta de Tigre se movilizarán el próximo martes a la sede de la empresa Edenor, en la localidad bonaerense de San Fernando, en "un intento desesperado de volver a tener luz", a 24 días del temporal que dejó a cientos de isleños sin suministro eléctrico desde entonces.

"Es un intento desesperado de los isleños de volver a recuperar nuestra vida, de volver a tener luz. Edenor está haciendo un juego perverso con nuestros vecinos. La situación ya es insostenible", dijo a Télam el isleño Daniel Bracamonte, referente de la organización Movimiento De Raíz.

La movilización tendrá lugar el próximo martes 16 de enero, con una concentración a las 11 en la Plaza Barolomé Mitre, del centro de San Fernando, para dirigirse luego hasta la sede de Edenor, ubicada en Sarmiento 1342.

Las y los isleños advierten que cientos de personas se encuentran sin luz desde el último temporal del 17 de diciembre que afectó a todo el país, en el que fallecieron 13 personas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Además denuncian que en algunas casas el suministro eléctrico fue restablecido con 360 voltios -mayor de lo habitual- lo que generó que "se quemen todos los electrodomésticos" y que en otras volvió la luz pero a las pocas horas se cortó de nuevo.

"Edenor no solo no avanza y estamos hace 24 días sin luz, sino que pone material obsoleto y viejo. Cuando da luz, como pasó ayer con varios vecinos, que estaban contentos y compraron mercadería para recuperar su vida, a las tres horas se volvió a cortar de nuevo con dos gotitas que cayeron de agua", dijo Bracamonte.

El sábado pasado falleció un operario de una empresa contratista de Edenor mientras trabajaba en las islas del Delta del Tigre en la reparación de daños ocasionados por el temporal, mientras otro trabajador resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde permanece recuperándose.

"En varias ocasiones en las reuniones del comité de crisis planteamos que estaban reparando la media tensión y dando luz con la línea de baja en el suelo y con partes de cables pelados. Eso lo hacen para gastar menos. 200 empleados vivos cuestan más que un muerto", lamentó, en diálogo con Télam, el isleño Diego Renicoli, en ese momento.

Para tratar estos temas se creó un comité de crisis en el que participan el gerente técnico de Edenor, la dirección del Municipio de Tigre y vecinos de la isla, pero los isleños denuncian que no reciben respuestas.

"Llegamos a un punto donde las autoridades municipales y provinciales tienen que actuar bajo la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de la Transparencia Informativa. Hay mecanismos para presionar a Edenor, para que explique dónde está trabajando y cómo, y por qué da luz en un lugar y a las tres horas se la saca", dijo Bracamonte.

A fines de diciembre, Edenor se había comprometido a restablecer el suministro en "los próximos días" si "las condiciones climáticas lo permiten y no surgen inconvenientes adicionales". (Télam)