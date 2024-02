Isleños del Delta reclamaron "acciones urgentes" tras soportar 55 días sin luz

Habitantes de las islas del Delta de Tigre y San Fernando se reunieron hoy con autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y acordaron mantener un "canal directo" de comunicación mientras se trabaja en un plan de obras que apunte a una "solución definitiva", ya que al menos 2.000 personas permanecen hace más de 55 días sin luz o con baja tensión tras el temporal del 17 de diciembre, informó una delegación de vecinos.

Los isleños presentaron dos petitorios al organismo de control en la sede del ENRE para reclamar por el "daño económico, psicológico y en la salud" provocado por el corte del suministro eléctrico.

"Hay un estado de catástrofe que se sostiene, que no cambió en estos 55 días, necesitamos acciones urgentes", dijo a Télam Daniel Bracamonte, quien participó de la reunión junto con otra vecina y el abogado que los representa.

Bracamonte precisó que "por lo menos 2 mil personas siguen sin luz y muchas otras con baja tensión, aunque el número es fluctuante porque la tormenta de ayer también afecto a varios vecinos".

Desde el temporal del 17 de diciembre, en el que fallecieron 13 personas en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, muchos barrios en diferentes provincias se vieron afectados con cortes de suministro eléctrico, y desde ese momento sectores de las islas del Delta pasaron más de un mes sin luz y continúan hoy con problemas en el servicio.

Por la falta de respuestas, los vecinos ya habían realizado un corte del río Tigre a fines de diciembre, protestas en la Municipalidad de Tigre, una marcha a Edenor y diversas asambleas.

"Estuvimos reunidos con directivos y la verdad que fue mucho más de los que esperábamos. Le llevamos dos petitorios donde le planteamos toda la problemática de estos 55 días sin luz, de los efectos que tuvo en lo económico, en lo psicológico y en la salud de muchos vecinos", aseguró Bracamonte y agregó que "nos dejaron en estado de abandono por inacción ya que el ENRE no controló que Edenor haga las obras como corresponde".

Los vecinos llevaron al encuentro fotografías de la infraestructura eléctrica en las islas donde se veían postes podridos, transformadores viejos y cables mal atados, entre otras problemáticas.

"Van a poner mesas en la estación fluvial para que los vecinos que se le dificulta hacer el trámite de reclamo por falta de servicio y roturas puedan hacerlo ahí ya que hay vecinos que les cuesta trasladarse", aseguró Bracamonte sobre el ofrecimiento del ENRE.

"También se abrió un canal directo de comunicación a través de los dos vecinos que estuvimos ahí con los directores del ENRE para seguir con este tema", agregó el isleño, y aseveró que "se van a iniciar reuniones técnicas para un plan de obras porque todo lo que está haciendo el Edenor en este momento ya se cayó".

"Van a intimar a Edenor para que se siente a discutir eso, es un plan de obras para resolver definitivamente el problema de la isla", sostuvo.

Desde el gobierno bonaerense se informó que los habitantes de la zona del Delta que hayan sido afectados por el temporal de diciembre pueden acceder a una línea de crédito con tasa especial del Banco Provincia que tiene un monto máximo de $1.000.000 para personas humanas y hasta $10.000.000 para personas humanas y/o jurídicas con actividad comercial.

"Sacamos cosas positivas de la reunión, y por supuesto seguiremos avanzando porque sabemos que si no controlamos y no seguimos movilizados esto no va a suceder", aseguró Bracamonte.

"No somos usuarios de segunda, somos usuarios con los mismos derechos porque pagamos la luz", concluyó. (Télam)