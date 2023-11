Iván Hochman y Marie Gouiric, las dos voces literarias que integrarán el mapa de lenguas 2024

La colección "Mapa de las lenguas", que se creó para desdibujar las fronteras geográficas de la literatura hispanoamericana contemporánea y hacer circular lo mejor de sus producciones, anunció su catálogo para el año próximo que incluye trece novelas de Chile, México, Colombia, Perú, España, Uruguay y Argentina, en tanto que de nuestro país se trata de libros de dos jóvenes autores, Iván Hochman y Marie Gouiric.

Con la intención de trazar un mapa compartido de voces literarias, la versión 2024 de la colección impulsada por editorial Penguin Random House se gestó a partir de una lista de autores que "han tenido la relevancia y el reconocimiento en sus países de origen en 2023" y que aunados ahora serán reeditados de forma simultánea "para situar a estos autores en el 'mapa' de la conversación internacional", como plantean sus editores.

El primer título que inaugura este catálogo transnacional en el mes de febrero será "Tierra de campeones" del chileno Diego Zúñiga, mientras que en marzo continuarán la española Mar García Puig con "La historia de los vertebrados" y la chilena Ariel Florencia Richards con "Inacabada". En abril será el turno de la mexicana Gisela Leal con "La soledad en tres actos" y de la colombiana Gloria Susana Esquivel con "Contradeseo".

En mayo, en cambio, llegará la primera argentina de este catálogo. Se trata de la poeta, narradora y artista visual Marie Gouiric y su novela "Ese tiempo que tuvimos por corazón", una trama sobre la potencia que implica la tarea de educar y que en palabras de la autora "habla de un tiempo que está ligado a un territorio y es el tiempo de una maestra que llega de su pueblo a instalarse a una ciudad más grande en busca de un tiempo mejor y empieza a trabajar en la periferia de esa ciudad, frente a un río que mira a la ciudad".

Pero "Ese tiempo que tuvimos por corazón", explicó la escritora en una conferencia de prensa con medios latinoamericanos, "trata de contar no la historia de ella ni la de los niños de la escuela, sino cómo se arma un espacio y un vínculo entre ellos. Lo que la novela llama un arcoíris que va de un corazón a otro corazón y es lo que hace falta para enseñar". La maestra que imagina Gouiric enseña "palabras, poesía, colores" y en ese sentido "la novela trae preguntas sobre hasta dónde se puede educar, hasta dónde se puede forjar el destino de una persona y hasta dónde existe libre albedrío de las existencias más allá de lo que tenemos o no".

Mayo también tendrá entre sus publicaciones a la española Laura Ferrero con "Los astronautas" y el mes siguiente, junio, incluirá títulos de dos autores varones: el peruano Rodrigo Murillo con "No juzgarás" y el colombiano Gilmer Mesa por su novela "Aranjuez".

Septiembre, también por partida doble, editará la novela "Todo pueblo es cicatriz" del mexicano Hiram Ruvalcaba y "Por qué te vas", del actor y dramaturgo argentino Iván Hochman, quien este año cosechó un enorme reconocimiento al interpretar al músico Fito Páez en la serie "El amor después del amor", al punto de que su novela editada en origen por la editorial independiente Milena Caserola fue uno de los libros más pedidos en la Feria del Libro de Buenos Aires.

"Por qué te vas" es una novela fresca que muchos y muchas leen de un tirón. "Le tiende una mano al lector, aunque propone sus desafíos. Es un lenguaje muy simple al principio que se va rompiendo, complejizando y juega bastante, entonces es al mismo tiempo una invitación a la lectura y a un viaje personal", adelantó Hochman sobre su libro.

En ese sentido, consideró que se trata de un texto sobre "el crecimiento": "Es una novela sobre un chico que se quiere ir a vivir solo, se quiere separar de sus padres pero no sabe por qué, porque sus padres son amorosos y eso lo hace más difícil aún. Entonces la pregunta por qué te vas, por qué me voy, circula para todos lados y no sólo intrafamiliarmente sino también circula para afuera", la presentó su autor.

Las últimas dos novelas que serán parte de esta colección literaria hispanoamericana son "Infértil" de la peruana Rosario Yori y "El cielo visible" del uruguayo Diego Recoba. (Télam)