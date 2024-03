Japón puso otra vez en reposo al módulo Slim tras pasar las duras noches lunares

El módulo japonés SLIM fue puesto en reposo después de haber sobrevivido contra pronóstico a la helada y larga noche lunar, dijo la agencia espacial del país, que intentará ponerla otra vez en funcionamiento más adelante este mes.

El Smart Lander for Investigating Moon(SLIM) se posó sobre la Luna en enero de forma inclinada, lo que dejó sus paneles fotovoltaicos orientados en una dirección en la que no recibían luz solar.

Cuando el ángulo de la luz del sol cambió, se reactivó por dos días y llevó a cabo observaciones científicas de un cráter con una cámara de alta definición.

A su vez, esta semana, la sonda, que "no estaba diseñada para las duras noches lunares" con temperaturas de -133 ºC, se reactivó por sorpresa tras dos semanas inoperativo, consigna la agencia de noticias AFP.

"SLIM se puso en reposo de nuevo cuando el sol se puso a las 03H00 (hora de Japón) del 1 de marzo", publicó en X la agencia aeroespacial japonesa JAXA, junto a la imagen de la rocosa superficie lunar tomada por el módulo.

"Aunque la posibilidad de fallo aumentará debido a los severos ciclos de temperatura, intentaremos activar las operaciones de SLIM nuevamente cuando la luz del sol vuelva a finales de marzo", señaló JAXA.

El anuncio ocurre después de que el módulo de alunizaje Odysseus se convirtiera en la primera nave privada en colocarse sobre el satélite terrestre.

La sonda estadounidense mandó su última imagen el jueves antes de que sus baterías se agotaran.

El módulo SLIM, apodado "Francotirador lunar" por su tecnología de aterrizaje de precisión, alunizó con éxito el 20 de enero a 55 metros de su objetivo y de ese modo Japón se convirtió así en el quinto país que logra posarse con éxito en el satélite de la Tierra después de Estados Unidos, la Unión Soviética, China e India. (Télam)