Javkin pidió honrar y defender el legado de Manuel Belgrano para una "Argentina unida y federal"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, presidió hoy en el Monumento Nacional a la Bandera el acto por un nuevo aniversario del primer izamiento concretado por Manuel Belgrano en 1812 a orillas del río Paraná y pidió "honrar y defender el legado del prócer para lograr una Argentina unida y federal".

El 27 de febrero de 1812, el General Manuel Belgrano enarboló por primera vez la Bandera Nacional a orillas del río Paraná que fue confeccionada con los colores de la Escarapela, celeste y blanca.

Al cumplirse 212° años de aquel día, el intendente de la ciudad de Rosario presidió el tradicional acto que se realizó esta mañana en el mástil mayor del histórico Monumento Nacional a la Bandera emplazado a orillas del río Paraná.

En ese contexto y al pronunciar el discurso conmemorativo, el jefe comunal rosarino pidió "defender el legado del prócer y construir una Argentina que sea de una vez y para siempre unida y federal".

Según dijo Javkin, aquel primer izamiento "fue un hecho fundacional para la historia de nuestra ciudad, que siendo un caserío de apenas 700 habitantes entendió, contra el mandato que venía de Buenos Aires, que el país solo progresa desde el interior hacia el centro".

"Desde ese entonces, le daríamos y le daremos grandes cosas al país", enfatizó al convocar a "honrar su legado y trabajar por el país que él soñó; un país industrial, con desarrollo de la agricultura, de la ciencia y la educación y con un fuerte compromiso con la libertad", dijo.

"Belgrano dijo una frase hermosa: la vida es nada si la libertad se pierde", apuntó Javkin y añadió: "no podemos estar más de acuerdo, libertad para crecer, para crear, para respetar y ser respetados, para dialogar aún en el disenso".

Para el intendente de la ciudad más poblada de Santa Fe hay que "retomar" el legado de los patriotas que "construyeron un país federal".

"De una vez por todas hay que dejar de declamarlo y hay que empezar a hacerlo", consideró al plantear las discusiones que el gobierno nacional mantiene con las provincias por la quita de subsidios para el transporte urbano de pasajeros.

"No somos federales si un impuesto que paga todo el país se queda solo en el AMBA. No somos federales si hay algunos ciudadanos de primera y otros de segunda que pagan el boleto de colectivo el doble o el triple. No somos federales si la Nación no le devuelve a los ciudadanos de las provincias los fondos que les corresponden para sostener el sistema. No somos federales si el país no invierte en urbanizar barrios que necesitan igualdad", consideró Javkin.

"Dejemos de gastar la palabra federalismo, hagámosla en serio. Argentina va a ser desde el interior o no va a ser", sostuvo al cerrar el discurso que brindó en el mástil mayor del Monumento Nacional a la Bandera.

Al acto asistieron autoridades comunales, ejecutivas, eclesiásticas, vecinos y miembros de la Asociación Belgraniana de Rosario, entre otros invitados especiales. (Télam)