Jujuy: Continúa la asistencia a damnificados y evalúan proyectos para mitigar inundaciones

El Gobierno jujeño lleva adelante un relevamiento en los sectores afectados por las últimas inundaciones con la intención de poner en marcha proyectos de infraestructura y coordinar la atención de evacuados en lugares seguros y refugios, además de garantizar la entrega de un kit de emergencia con la ayuda de Nación, se informó hoy.

La intensa lluvia caída hace una semana demandó un amplio operativo de los organismos oficiales para atender a 200 damnificados en toda la provincia, entre ellos pobladores de San Salvador de Jujuy y sectores vulnerables a donde se llegó con mercadería, medicamentos y mobiliarios.

"Vamos a tener lluvias hasta mayo en Jujuy, hay alerta amarilla para varios lugares", indicó a Télam la ministra de Desarrollo Humano provincial, Marta Russo Arriola, y resaltó que el gobernador Carlos Sadir recibió ayer a vecinos afectados del barrio Alto Comedero y dio instrucciones para estudiar obras que permitan mitigar las inundaciones.

“El gobernador se reunió con damnificados y les dijo que van a seguir los recorridos en las zonas inundables y que va a mandar al Comité Operativo de Emergencia (COE) para que hagamos ese trabajo de verificación y relevamiento”, explicó.

En ese sentido, la ministra precisó que mañana realizarán un recorrido por barrio El Milagro, de ese amplio sector, con la finalidad de trabajar en obras de desagüe debido a que "a muchas casas les entró agua y barro".

La última precipitación causó daños materiales en San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, Puesto Viejo, Aguas Calientes, Caimancito, Santa Clara y El Piquete, del sur y el este provincial.

“Lamentablemente como después las lluvias siguieron no pudimos entregar más elementos o hacer alguna reparación. Hasta que no se seque bien la casa y se desinfecte no podemos entregar el mobiliario”, relató Russo Arriola, y resaltó la ayuda de Nación tras las primeras lluvias fuertes de enero con el envío de kits de emergencia, colchones, agua, frazadas y sábanas.

Por otro lado, indicó que por la elevada humedad de las viviendas, "hubo casos de niños con erupciones en la piel" y que los profesionales médicos los atendieron a todos, además que "al otro día se mandó el móvil sanitario porque mucha gente mayor no podía trasladarse a los puestos de salud".

En el barrio El Milagro, del sector de Alto Comedero, los vecinos realizaron una "olla popular" como medida de emergencia, por lo que "están ayudando con insumos frescos y secos para que puedan seguir cocinando para las familias. Sus casas se siguen con humedad y no pueden estar tanto tiempo". (Télam)