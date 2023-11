Jujuy: la comunidad universitaria se convocó y amplificó el lema "no al voucher, no al arancel"

La comunidad de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se convocó en un acto en defensa de la educación pública en sintonía con acciones que se están desarrollando en todo el país, y amplificó la negativa a “cualquier propuesta de arancelamiento y voucherización que amenace su continuidad y acceso igualitario”.

“No al voucher, no al arancel, universidad pública siempre”, fue el lema bajo el cual se dieron cita y se expresaron estudiantes, docentes, referentes de gremios universitarios, no docentes y otros miembros de la comunidad de la UNJu, según difundió hoy la casa de altos estudios respecto al encuentro convocado ayer en el predio de su rectorado, en la ciudad capital.

"Este domingo se trata que siga existiendo la universidad pública, gratuita y de calidad en la Argentina o que sea destruida", sostuvo, entre los presentes, Rodolfo Tecchi, coordinador del Consejo Social de la UNJu, de cara a lo que será el balotaje para definir al próximo presidente del país y rechazando lo que, de ganar, propone aplicar el espacio que encabeza Javier Milei.

"No podemos mirar para el costado, tenemos que actuar en defensa propia y en defensa de la universidad pública", agregó Tecchi, a la par de comentar que la idea de arancelar la universidad, “como todas las que tiene Milei, son viejas, ya se llevaron a cabo y ya fracasaron".

En la misma línea, Analía Herrera Cogneta, secretaria general del gremio que agrupa a docentes universitarios, UTDUJ, consideró que la universidad pública y gratuita "es un derecho irrenunciable: "es la única que garantiza el ascenso social y económico de nuestro pueblo", acotó al respecto.

Por otro lado, el secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Jujuy (Apunju), Francisco Montes, refirió que el tipo de políticas que proponen espacios como el de La Libertad Avanza “vienen a restringir derechos, esos derechos que permitieron llenar la universidad de hijos de los trabajadores”.

En ese sentido, enfatizó que este domingo se debaten dos modelos antagónicos: “el que nos incluye a todos y el otro que es un modelo de exclusión”.

En el mismo sentido, estudiantes y egresados de diferentes carreras alzaron la voz y reflexionaron que un arancelamiento de la educación universitaria y un manejo por oferta y demanda, devendría en “un gran perjuicio para estudiantes de las zonas más alejadas de la provincia”, muchos de los cuales "acceden hoy a estudiar cerca de sus casas por la expansión en la que ha avanzado la UNJu con presencia en diferentes localidades de la provincia".

"La educación pública es una inversión y es un derecho fundamental porque permite a todos aquellos que pasan por sus aulas, la posibilidad del ascenso social", aseguró, en tanto, el diputado nacional y referente de Unión por la Patria, Carlos Cantero, también presente en el acto en Jujuy en defensa de la educación pública, libre y gratuita. (Télam)