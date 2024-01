Keanu Reeves y China Miéville publicarán un libro de fantasía escrito "a cuatro manos"

Conocido por su carrera exitosa como actor y músico, Keanu Reeves busca ahora consagrarse como escritor y, en colaboración con el autor británico de novelas fantásticas y ciencia ficción China Miéville, publicará su primera novela titulada "El Libro de Otro Lugar", basada en la serie de cómics "BRZRKR".

El libro, que se publicará en inglés el 23 de julio bajo el sello Random House, aspira a ser un éxito similar al de los cómics de "BRZRKR" -escritos por Keanu Reeves y Matt Kindt, que sigue la historia de un guerrero inmortal que trabaja en misiones peligrosas para el gobierno de Estados Unidos- que con 615.000 ejemplares se convirtieron en los más más vendidos desde 2015.

"Fue extraordinario tener la oportunidad de colaborar en 'El Libro de Otro Lugar' con uno de mis autores favoritos, China Miéville", dijo Keanu Reeves en un comunicado de prensa para anunciar el lanzamiento. Y le agradeció al autor británico por su aporte: "China hizo exactamente lo que esperaba: llegó con una arquitectura clara para la historia y cómo quería jugar con el mundo de BRZRKR, un mundo que amo tanto. Me encantó su propuesta y me siento honrado de ser parte de este proceso colaborativo".

"A veces, los juegos más grandiosos son aquellos que se juegas con los juguetes de otras personas", dijo China Miéville. "Fue un honor, una sorpresa y una alegría cuando Keanu me invitó a jugar. Pero nunca podría haber predicho cuán generoso sería con los juguetes que ha pasado tanto tiempo creando, cuán dispuesto a experimentar juntos, cuán abierto a una verdadera colaboración. Espero que los lectores tengan la oportunidad de experimentar aunque sea una fracción del placer al leer 'El Libro de Otro Lugar' que yo experimenté al escribirlo, en el serio negocio del juego", contó el escritor.

No será la única adaptación que tengan los cómics. Netflix ya había anunciado en marzo de 2021 que estaba desarrollando una serie de anime y una adaptación cinematográfica de acción basada en los cómics “BRZRKR”, donde Reeves sería el protagonista. (Télam)