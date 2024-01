Kicillof viajó a Miramar para brindar asistencia y dijo que temporal es por el cambio climático

(Agrega nuevas declaraciones de Kicillof)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, subrayó hoy que el estado provincial brindará "asistencia directa y acompañamiento" a los afectados por el violento temporal que sacudió a la ciudad balnearia de Miramar, remarcó que este tipo de fenómenos son consecuencia del cambio climático y cuestionó a quienes lo niegan.

"Venimos a acompañar al intendente después de otro evento climático. Para los que dicen que no hay cambio climático estas cuestiones son muy excepcionales, venimos de un año de sequía muy fuerte, ahora lluvias, tormentas", declaró Kicillof en las puertas de la Municipalidad tras reunirse con el intendente del partido de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, y con su gabinete comunal para evaluar los daños provocados por el temporal.

El mandatario bonaerense sostuvo que "lamentablemente en pocos días ya hemos tenido varios eventos de este tipo en toda la provincia de Buenos Aires", dijo que "hasta marzo" se prevén consecuencias marcadas por el fenómeno de El Niño y sentenció que "los que todavía niegan el cambio climático que vengan a Miramar y den un recorrido por Bahía Blanca y no una visita relámpago".

"Negar esto es como tratar de tapar el sol con las manos, es imposible", advirtió.

Además, Kicillof expresó su "pésame" a las familias de la mujer de 72 años y el adolescente de 17 años que murieron por el temporal y dijo estar "muy conforme con el accionar del municipio" porque "inmediatamente se preparó un comité de emergencia y se empezó a dar respuestas".

Tras remarcar que hubo "una respuesta realmente ejemplar", destacó que la provincia "puso a disposición a todos los ministerios, desde Seguridad, Salud y Desarrollo con la comunidad, para asistir con diferentes instrumentos y medidas" a los afectados.

En ese sentido, destacó la línea de crédito para emergencias del Banco Provincia que está disponible tanto para individuos como para emprendimientos.

Al ser consultado sobre la importancia del accionar estatal, el mandatario respondió: "Esta cuestión del mercado y su mano invisible que de tan invisible no está en ningún lado. Hay que dar respuesta desde el Estado con créditos públicos especial para emergencias y después con recursos permanentes y disponibles, desde asistencia directa a acompañamiento".

"Sabemos que son días en los que estamos discutiendo lo que nos espera a cada una de las provincias, sabemos que hay una idea un poco general de que las provincias son una carga para la política nacional, es exactamente al revés, aquí vimos las obras que nos falta terminar, esperemos que no haya decisiones intempestivas o desfavorables y finalmente malas que le pongan límites a todas las provincias argentinas – la nuestra es una más-cortando fondos, porque tenemos que terminar las obras", sostuvo.

Y agregó: "Acá a veces hay algún prestador privado, pero la salud recae principalmente en el estado municipal y provincial, al igual que la educación. Esperamos que nadie, tal vez con una visión muy centralista, ignore lo que pasa en una provincia tan extensa y en un país tan extenso y federal como la Argentina".

Kicillof llegó poco después de las 11 a Miramar y se reunió con el jefe comunal y su gabinete municipal en el segundo piso de la Municipalidad.

El temporal golpeó a la ciudad balnearia después de las 18 del martes, luego de una alerta "a muy corto plazo" emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la región del sudeste provincial, por "tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo".

(Télam)