Knight Piésold Argentina celebra 20 años

En septiembre de 2025, Knight Piésold Argentina celebra dos décadas de presencia en el país, consolidándose como un referente en consultoría especializada para los sectores de minería, energía, recursos hídricos, petróleo y gas.

Desde su llegada a Argentina en 2005, Knight Piésold ha experimentado un crecimiento sostenido en el sector minero, impulsado por un equipo de más de 200 profesionales locales que aportan expertise técnica y un compromiso con la disciplina, la calidad y la seguridad en cada proyecto. Esta fuerza local se integra a una red global, con más de 10 oficinas en el mundo y 1.500 colaboradores distribuidos en los cinco continentes, permitiendo soluciones innovadoras y adaptadas a las operaciones mineras regionales y globales.

Con oficinas en Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Salta, Knight Piésold Argentina acompaña el desarrollo de los principales proyectos del país, participando activamente en los mayores emprendimientos mineros de la región, desde las etapas de factibilidad y diseño hasta el gerenciamiento de obras. Este expertise, sumado a su integración de disciplinas como ingeniería civil, geotecnia, topografía, electromecánica, hidráulica y ambiental, le permite brindar soluciones integrales que agregan valor a la industria.

“Estos 20 años son el resultado del trabajo, la dedicación y el profesionalismo de un equipo excepcional. Nuestra gente es el motor que nos impulsa a seguir generando valor para nuestros clientes y para las comunidades donde trabajamos. Celebramos nuestra historia, pero sobre todo miramos hacia el futuro, con la convicción de que lo mejor está por venir”, destaca Alejandro Demonte, Gerente General de Knight Piésold Argentina.

El liderazgo técnico de la compañía le ha permitido ser parte de los proyectos mineros más importantes de la Argentina, así como exportar su conocimiento a operaciones internacionales en África, Asia y Latinoamérica, reforzando el carácter global de su experiencia. La presencia en Perito Moreno también se traduce en vínculo con la comunidad, acompañamos iniciativas y programas junto con nuestros clientes. Estas acciones buscan fortalecer el entramado productivo y social que sostiene la minería en la provincia.

Mirando hacia adelante, Knight Piésold Argentina reafirma su visión de seguir creciendo, impulsando soluciones innovadoras y sostenibles que potencien el desarrollo de las industrias estratégicas. “Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo nuestras capacidades, expandir nuestra presencia y ser protagonistas de los desafíos que vienen. Estamos listos para los próximos 20 años, con el mismo espíritu que nos trajo hasta aquí y la certeza de que, con nuestro equipo, no hay meta que no podamos alcanzar”, concluye Demonte.