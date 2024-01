Kreplak pidió "extremar las medidas de prevención" por las enfermedades transmitidas por mosquitos

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, remarcó hoy que "es importante que nos cuidemos" al advertir la presencia de los mosquitos que pueden transmitir el dengue y la encefalitis equina del oeste, y pidió "extremar las medidas de prevención".

"En este momento estamos atravesando dos enfermedades transmitidas por mosquitos, una de ellas se menciona por ser tal vez la más novedosa, como la encefalitis equina del oeste (EEO), pero sobre todo una muy grave, que es el dengue. Es importante que nos cuidemos", manifestó el funcionario de Salud bonaerense.

En declaraciones a Radio 10, Kreplak se refirió en particular a la mayor epidemia de dengue que atravesó Argentina y América Latina: "En 2023 tuvimos la mayor epidemia de dengue, como también chikungunya y que tiene que ver con el aedes aegyptis, un mosquito que ya habita casi todo nuestro país".

Frente a este escenario, el funcionario remarcó la importancia de seguir las recomendaciones de prevención, tales como la eliminación de todos los criaderos de mosquitos en los recipientes que contengan agua.

A la vez, sostuvo que en la provincia de Buenos Aires hay casos autóctonos, aunque aclaró que "no son tantos" y estimó una temporada muy delicada.

"Ante situaciones de fiebre con cefalea y dolor articular, vayamos al médico. Y sobre todo aquellos que tengan antecedentes de haber pasado dengue, porque si tienen un segundo dengue, puede ser grave. Es importante que acudan al sistema de salud", remarcó.

De igual modo, se refirió a la vacuna que no está incluida en el calendario nacional, y manifestó que "se acaba de aprobar hace muy poco tiempo".

"La información científica valida su uso en personas que habitan una zona de alto riesgo, está aprobada, se puede comprar y es costosa. Pero la verdad es que también quiero llevarle tranquilidad a la gente. Insisto, la recomendación sería personas que ya la tuvieron y que estén habitando en un lugar de alto riesgo" manifestó.

En tanto, respecto a la diferencia que existe entre la especie que transmite dengue y la que transmite EEO, detalló que "la encefalitis se transmite por picaduras de mosquitos infectados, afecta principalmente a caballos pero puede transmitirse a humanos", en tanto que "el dengue y chikungunya se crían en las casas". (Télam)