Kreplak valoró "un proyecto sanitario que busca generar justicia social"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, inauguró hoy un centro de salud en el distrito de Roque Pérez y valoró la vigencia en territorio provincial de "un proyecto sanitario que busca generar justicia social".

Se trata del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) número 156 de la gestión de Axel Kicillof que, con una inversión de más de 169 millones, la Provincia construyó uno en Roque Pérez y Kreplak inauguró junto al intendente local, José Luis Horna.

"Esto no son cuatro paredes, tiene que ver con la planificación de un proyecto sanitario que busca generar justicia social y equidad, y que piensa que la integración es la principal herramienta necesaria para reducir las inequidades del sistema de salud y que poblar la provincia de Buenos Aires no sea solamente para grandes ciudades donde quizás hay un negocio en la salud por la escala, o porque hay mucha gente con riqueza, sino que también puede suceder en los pueblos más pequeños, como pasa acá en Roque Pérez, donde no podemos tener grandes clínicas y es el Estado el que garantiza el derecho a la salud", señaló Kreplak durante la inauguración del CAPS.

Luego expresó que "esto se pone en discusión estos días cuando dicen que compitan por un voucher, lo que pasó en todos los países del mundo cuando se hizo esto fue que se cerraron los centros de salud como este, no se abrían, y los hospitales como el de Roque Pérez también, porque no pueden producir negocio, entonces tiene que haber un Estado presente".

"Como dice siempre Axel (Kicillof), que retoma la vieja bandera de Evita, ´donde hay una necesidad hay un derecho, donde hay un derecho hay una responsabilidad del Estado de garantizarlo, y este es el trabajo que nosotros queremos llevar adelante, tratar de garantizar el derecho a la salud porque es una necesidad del pueblo", afirmó.

El intendente, José Luis Horna, dijo que "esto es tal vez una de las cosas más logradas, no solamente por lo que significa este CAPS en este barrio sino porque a nosotros que nos han acusado en la campaña de que no planificamos, creo que fue un exceso de planificación nuestra tarea de Gobierno, porque planificamos una ciudad, un modo de sociedad y hemos transformado ese modo de vivir en Roque Pérez, aunque el pueblo no nos votó esta vez".

El edificio del nuevo CAPS se construyó desde cero y ocupa una superficie total de 506 metros cuadrados.

Cuenta con vacunatorio, dispensario para medicamentos, y seis consultorios: cuatro para atención general, uno de odontología y uno de ginecología, con equipamiento totalmente nuevo.

También dispone de un sector de administración, sala de espera, office para enfermería y para personal, sanitarios públicos y otros para trabajadoras y trabajadores, y personas con discapacidad, además de un depósito y dos oficinas. (Télam)