La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales advirtió que el DNU amenaza al Conicet

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ancefn) advirtió que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 "amenaza seriamente la supervivencia del Conicet", a la vez que alertó sobre el comienzo de despidos del personal administrativo en la institución y consideró como una medida "gravemente lesiva" la postergación de la convocatoria a becas y promociones de la carrera de investigador hasta tanto se configure el presupuesto definitivo para el 2024.

"Hace unos meses esta Academia había alertado a la comunidad científica y a la ciudadanía en general sobre los dichos de un candidato presidencial en los que proponía cerrar o privatizar el Conicet", comienza el comunicado difundido en las últimas horas por la entidad científica.

"Ese candidato es ahora Presidente de la República y a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que está vigente, ha tomado los primeros pasos en esa dirección que amenaza seriamente la supervivencia del Conicet", se agregó en el texto que lleva las firmas del presidente de la Academia, Víctor Ramos; la vicepresidenta Gloria Dubner y el secretario Miguel Laborde.

En el comunicado titulado "Declaración en defensa de la ciencia", los académicos detallaron las medidas que tomó el nuevo gobierno de Javier Milei y que consideran "gravemente lesivas" para el funcionamiento del Conicet.

Entre ellas, alertaron que "los despidos de personal administrativo, 50 empleados en los últimos días, en un plantel que estaba diezmado en su personal por los magros sueldos", impactan negativamente en las capacidades operativas del organismo.

A su vez, subrayaron que la suspensión del pago de horas extras también afecta a los trabajadores del Conicet, "cuyos salarios tenían una porción significativa por ese rubro para compensar la dedicación que tenían hacia la institución".

Por otro lado, en el comunicado se advirtió sobre la incertidumbre que viven "muchos empleados de los institutos de investigación y de sede central que cumplen tareas administrativas y revisten desde hace años como Artículo 9 con contratos extendidos hasta el 31 de marzo".

Además, los académicos rechazaron la decisión que informó el Conicet esta semana de posponer la publicación de los resultados de la convocatoria a becas y promociones de la Carrera de Investigador, hasta tanto se configure el presupuesto definitivo para el 2024.

"Es una situación que ha generado no sólo una gran inquietud en los becarios y jóvenes investigadores, sino que también afecta seriamente la investigación que realiza el Conicet en los diferentes institutos donde no se han pagado los subsidios de los diversos programas y su financiamiento, lo que conduce a una paralización de la actividad", apuntaron.

En este sentido, agregaron que "desfinanciando el Conicet, reduciendo su ya magro personal, y quitándole capacidad operativa, llevará a una de las instituciones de investigación más prestigiosa de Latinoamérica que tanto ha hecho por el país y por su gente, a un estado de inanición, que no hará falta cerrarlo".

Hacia el final del comunicado, la Mesa Directiva de la Ancefn requirió a las autoridades del Conicet y al Jefe de Gabinete "urgentes medidas que reviertan esta situación". (Télam)