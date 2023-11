La casa de las hermanas Brontë fue comprada entre varios donantes y funcionará como centro cultural

La casa que las escritoras Charlotte, Anne y Emily compartían con su padre, el ministro de la iglesia Patrick, y su hermano, un chalet de ladrillo oscuro ubicado en la localidad inglesa de Bradford que recibe alrededor de un millón de visitantes al año, fue comprada gracias a una iniciativa de financiamiento colectivo que permitirá ponerla en valor para funcionar como un centro cultural y educativo.

La residencia que se acaba de recuperar como bien cultural gracias a una iniciativa de crowdfunding fue territorio de una de las leyendas más vistosas de la literatura: tres hermanas rozando la treintena se recluyen en una casa huyendo de las rígidas ataduras de la Inglaterra victoriana para convertir su imaginación y vivencias en obras maestras como "Jane Eyre" o "Cumbres borrascosas"'.

En lo más alto del pueblo de Haworth, al norte de Inglaterra, se levanta esta casa de ladrillo oscuro con dos hileras de ventanas blancas, una vivienda firme y sobria construida a finales del siglo XVIII para ser el hogar de los pastores anglicanos del lugar. Entre 1820 y 1855, en ese edificio discreto vivieron y crearon sus obras Charlotte, Emily y Anne.

Las tres hermanas nacieron en la casa Thornton (Bradford), que ahora ha sido comprada después de que activistas recaudaran 300.000 libras (unos 368.000 dólares) de donaciones y subvenciones, incluida una importante del fondo Bradford City of Culture 2025. Sin embargo, todavía se necesitan otras 300.000 libras adicionales para renovar el edificio.

La propiedad estaba siendo utilizada actualmente como hotel bajo el nombre de Charlotte's Way tras cambiar de propietario varias veces. Ninguna de las hermanas Brontë tuvo hijos, aunque Charlotte, autora de "Jane Eyre" murió estando embarazada en 1855. Su marido, Arthur Bell Nicholls, regresó a su Irlanda natal y fijó su residencia en Hill House en Banagher, donde vivió hasta su muerte.

La casa fue heredada por la prima de Nicholls, Florrie, y cuando ella murió en 1959 pasó a su sobrino Jim West, el padre de Nigel, su último propietario. "Mi padre tenía 37 años en ese momento y no se pensaba que la propiedad valiera mucho, así que la pasó a la iglesia", contó Nigel, que vive en West Yorkshire y es miembro de la sociedad Brontë.

Los activistas han salvado el lugar de nacimiento de las hermanas Brontë y ahora están recaudando fondos para convertir el edificio en un centro cultural y educativo, con la ayuda de un hombre vinculado a la familia literaria. Uno de los que hizo una donación significativa fue precisamente Nigel West, que según informa The Guardian está entusiasmado con la posibilidad de transformar la casa ubicada en 72-74 Market Street en un destino turístico.

"Será fantástico asegurar el lugar de nacimiento de Brontë para las generaciones futuras -señaló el hombre-.Los planes para hacer de este un lugar comunitario importante para Bradford y coincidir con Bradford como Ciudad de la Cultura del Reino Unido en 2025 generan una perspectiva maravillosa".

A principios del siglo XX se descubrió en la casa un cuadro pegado encima de un armario. Era de las tres hermanas y ahora se encuentra en la National Gallery Portraits. Conocido como el “retrato del pilar”, fue pintado por Branwell, el único hermano varón de la familia, quien originalmente se incluyó en la imagen, pero luego pintó sobre sí mismo e insertó un pilar en la imagen. (Télam)