La Cooperadora de Acción Social anunció el cese de colaboración con hospitales por crisis económica

La Cooperadora de Acción Social (COAS) anunció hoy que "la compleja coyuntura económica" no les permite seguir adelante" en su labor de casi 50 años de donaciones y ayuda a hospitales, mediante una publicación en redes sociales.

La reconocida entidad, organizadora de la tradicional Feria de las Naciones en el predio de la Sociedad Rural de Palermo, entre otras iniciativas solidarias, expresó: "Hoy nos toca decir que llegamos hasta acá", ante la imposibilidad de poder seguir adelante.

En el comunicado, difundido en la cuenta de Instagram @Coas, señalaron que "durante 47 años, se donó aparatología a los hospitales públicos para que los pacientes recibieran una atención médica a tiempo y de calidad. En la última década sumamos la educación al apoyar a distintas escuelas de enfermería".

"Actuamos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 32 hospitales públicos, el SAME, el Instituto Pasteur, el Taller Nazareth y en escuelas de enfermería. A nivel nacional apoyamos a hospitales de la zona de AMBA y de varias provincias", recordaron, al dar cuenta de la labor solidaria desplegada.

La entidad agregó: "Recibimos el aporte vital de innumerables personas, organismos, empresas e instituciones que conformaron una verdadera comunidad en torno a nuestro proyecto solidario.

Hoy, al mirar hacia atrás, pensamos en el camino transitado. Desde el primer día nos constituimos como una empresa social. Quisimos innovar en el modo de recaudación: ideamos emprendimientos comerciales y destinamos las ganancias a nuestro fin solidario. Así nació la queridísima Feria de las Naciones, nuestra principal fuente de ingresos".

"Aprendimos a construir credibilidad. Establecimos alianzas y planificamos en equipo. Permanecimos fieles al cumplimiento de nuestra misión. Ser transparentes fue casi una obsesión. Atravesamos varias crisis, pero tuvimos un motor poderoso: la necesidad de que el paciente hospitalario tuviera una atención a tiempo y de excelencia", agregaron.

Para finalizar, comunicaron que "hoy nos toca decir que llegamos hasta acá. La compleja coyuntura económica no nos permite seguir adelante. Nos duele, pero también nos enseña humildad y fortaleza. Sentimos haber cumplido. Hemos destinado, y seguiremos destinando hasta el último peso que fue generado hasta ahora en nuestros queridos hospitales".

(Télam)