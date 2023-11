La derecha "no reconoce la brecha de género" y busca "quitar derechos", dijo Rossi junto a Mazzina

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, destacó hoy las políticas públicas destinadas al cuidado

de las infancias, adolescencias, juventudes, personas mayores y con discapacidad, que también contemplan a las personas que cuidan, y señaló que "la derecha" encarnada en la oposición "no reconoce la brecha de género" y busca "quitar derechos".

Junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y la titular de la cartera laboral, Kelly Olmos, el ministro coordinador encabezó la presentación del tercer informe de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, espacio que se creó en 2020 para coordinar esfuerzos en las distintas esferas del Gobierno federal y de las administraciones provinciales.

"Lo que buscamos es que, así como realizamos actividades con el Ministerio de Obras Públicas que son de formación y capacitación, que el concepto de tareas de cuidado aparezca en cada una de las políticas", señaló Rossi al inicio de la jornada que se desarrolló en el Salón del Bicentenario de la Casa Rosada.

En tono electoral, el jefe de Gabinete comentó la dicotomía entre los gobiernos que "tienen como precepto ampliar derechos" y aquellos que buscan quitarlos.

"Si el Gobierno tiene una filosofía de ampliar derechos, aparecen una cantidad de políticas. Si uno está en un gobierno que tiene como premisa quitar derechos, aparecen políticas antagónicas. Nosotros integramos un gobierno con una mirada progresista", agregó.

Dijo que eso no significa "tener todo resuelto", pero que se debe insistir para "extender los derechos".

"Lo dije en el debate y lo vuelvo a ratificar, nos encontramos en el medio de un proceso electoral donde paradójicamente, a 40 años de la recuperación de la democracia, cuando lo común sería debatir con qué velocidad ampliamos derechos, nos encontramos en un debate en el que discutimos si los derechos se mantienen", apuntó.

Fue entonces cuando dijo que "las expresiones de derecha plantean eliminar el Ministerio de las Mujeres".

"Si no reconocen la brecha de género y la brecha salarial es imposible pedir que identifiquen algunas tareas de cuidado y las lleven adelante. Massa dijo que va a disponer para que ante igualdad de trabajo, igualdad salarial. Tenemos que pensar como generamos los mecanismos para que a las mujeres trabajadoras reciban una compensación salarial por las tareas de cuidado. Son las que llevan adelante el 80% de las tareas de cuidado", señaló.

La Mesa Interministerial trabajó desde su creación "en pos de transformar la actual organización de los cuidados con cambios culturales, infraestructura, tiempo y recursos; fortalecer la articulación entre las áreas nacionales con competencia en la temática y avanzar en la construcción colectiva y transversal de políticas de públicas que incidan en uno de los temas centrales de las desigualdades de género".

En ese sentido, el tercer informe presentado hoy (que se puede descargar en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/07/informe_mesa_interministerial_de_politicas_de_cuidado_2022-2023.pdf) da cuenta de cientos de políticas divididas según su población objetivo, desde las niñeces hasta los adultos mayores.

Mazzina, a su turno, resaltó la "transformación cultural" que supuso "poner a los cuidados en el centro de las políticas públicas" y señaló que "Argentina es reconocida" en la región por esa perseverancia.

"Logramos transversalizar los cuidados y tenemos logros en 14 ministerios", destacó la funcionaria y puso como ejemplo el programa Registradas, "que fue pensado en un momento de pandemia, donde todos los sectores pararon pero no los cuidados".

"En la pandemia se perdieron muchos trabajos de casas particulares y con Registradas logramos recuperar más de 34 mil trabajos formales y eso es decisión política. Con Obras Publicas logramos destinar el 10% a infraestructuras de cuidado. También conseguimos hacer el mapa federal de cuidados: más de 8 mil trabajadores de cuidados formados a disposición de las provincias", enumeró.

Sobre la contienda electoral, Mazzina dijo que las propuestas de Sergio Massa "tienen mucho que ver con la independencia económica de las mujeres y con crear un sistema de cuidados, con entender que los cuidados sostienen la vida y la economía, y que hay que equilibrar esa balanza".

Por su parte, Olmos, además de ponderar el programa Registradas, destacó que "después de 50 años" se logró reglamentar el artículo 179 de la ley de contrato de trabajo que "establece la obligación para los empleadores y empleadoras de contar con espacios de cuidado para niños y niñas a cargo de las personas trabajadoras que emplean".

"La oposición trata de confundir y plantea que los derechos son privilegios. Eso es decir que donde hay un privilegio hay que suprimirlo. Por otra parte, contradicen nuestra máxima que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho", dijo Olmos citando a Eva Perón. (Télam)