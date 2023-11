La diseñadora argentina Jessica Trosman exhibe sus obras escultóricas en Miami

La artista y diseñadora de modas Jessica Trosman presenta en la ciudad estadounidense de Miami la exposición "Sense of Self" donde reúne una serie de esculturas caracterizadas por la interacción de textiles, colores y materiales innovadores, que el público podrá visitar desde el sábado en la galería TRA.

Reconocida por sus 30 años de carrera en diseño de moda, Trosman se ha volcado a la creación de esculturas en base a materiales arraigados en su historia, con los que explorará las intersecciones de la moda, el diseño y el arte contemporáneo, informó la galería en un comunicado.

Desde instalaciones monumentales hasta piezas intrincadamente detalladas, la nueva "colección" de obras de la artista encarna un vívido espectro de emociones y experiencias.

La exploración de Trosman de materiales como láminas de metal, carpintería, cables de acero y cuerdas sintéticas aporta un léxico fresco a su práctica artística, permitiéndole superar los límites formales y expresivos de su trabajo, dice el curador de la muestra Carlos Huffmann.

Trosman comenzó a mostrar sus trabajos artísticos a mediados en 2022, con una serie de esculturas modeladas con telas, metales, plásticos, elementos sencillos, livianos que remiten a los maniquíes para exhibir vestimentas.

Jessica Trosman estudió diseño de moda en Estados Unidos y lanzó en la Argentina Trosman-Churba junto con el diseñador Martín Churba. En el 2002, lanzó su marca homónima, Trosman, con la que fue elegida entre los cien mejores diseñadores del mundo para libros como Sample (Phaidon Press) y Fashion Now (Taschen).

En los últimos años ha abandonado su actividad profesional dentro del diseño para dedicarse por entero a las artes visuales, realizando instalaciones y exhibiciones a nivel nacional.

La exposición "Sense of Self" estará abierta desde el 2 de diciembre hasta finales de año en la galería Tomás Redrado art – TRA de Miami, en coincidencia con la semana del Arte. (Télam)