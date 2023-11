La feria Documenta suma renuncias y está en duda su próxima edición

Tras las dos renuncias de quienes iban a integrar el comité encargado de encontrar un director artístico para la próxima edición de Documenta de Kassel, la exposición de arte contemporáneo que se realiza cada cinco años en esa ciudad alemana, los cuatro miembros restantes de la comisión ahora han hecho lo mismo y la situación pone en duda el futuro de la edición de 2027 a medida que la presión continúa aumentando.

Las últimas cuatro renuncias son las de Simon Njami, Gong Yan, Kathrin Rhomberg y María Inés Rodríguez, quienes dimitieron después de lo que la exposición llamó "un proceso de toma de decisiones extremadamente difícil".

Estas deserciones se suman a las del artista y filósofo israelí Bracha L. Ettinger y el poeta y crítico indio Ranjit Hoskote, quienes hicieron lo propio el viernes y el domingo, respectivamente.

Ettinger argumentó su decisión a la imposibilidad de asistir a reuniones en persona tras el ataque de Hamás del 7 de octubre y dijo que los "tiempos oscuros" que atravesaba su país de origen la habían impulsado a abandonar el comité; mientras que Hoskote había sido denunciado por Documenta por firmar una carta de boicot, desinversión y sanciones que comparaba el sionismo con el nacionalismo hindú en la India.

La Feria calificó esa carta de "antisemita" y Hoskote dijo en su carta de renuncia que no había lugar, "en esta atmósfera tóxica, para una discusión matizada de las cuestiones en juego".

En este marco, algunos políticos alemanes, como la ministra de Cultura, Claudia Roth, amenazaron con cortar el apoyo a Documenta.

En tanto Hoskote, en su carta de renuncia, incluso parecía sugerir que Documenta había encallado en su misión, escribiendo: "Me duele decir que tales circunstancias niegan la apertura histórica de Documenta a una diversidad de posiciones y su capacidad de sostener la vida de la imaginación. en un ambiente de apoyo".

Con estas nuevas denuncias y sin ningún miembro del comité de selección, la próxima edición de Documenta, la número 16, se encuentra en una situación de incertidumbre.

En un comunicado, la gran feria de arte contemporáneo dijo que había considerado suspender por completo el proceso de selección de un director artístico "debido a la situación mundial especial tras el ataque terrorista de Hamas en Israel" y había contemplado incorporar dos nuevos miembros para reemplazar a Hoskote y Ettinger. Sin embargo, ninguno de los planes terminó siendo implementado porque los otros cuatro miembros renunciaron hoy.

En relación a las renuncias, Documenta afirmó en un comunicado que "respeta esta decisión y agradece a todos los implicados su compromiso". La exposición prometió una remodelación total del comité de selección, pero no proporcionó información actualizada respecto a si la Documenta 16 se celebraría en 2027 como estaba previsto.

(Télam)