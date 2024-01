La ganadora del premio literario más importante de Japón confiesa que escribió su libro con IA

La ganadora del premio literario más prestigioso de Japón, una autora llamada Rie Kudan, generó revuelo tras reconocer que cerca de un 5% de su novela había sido escrita con ChatGPT, la ya célebre herramienta de inteligencia artificial que, según ella, permitió liberar su potencial creativo.

Hace unos meses, un colectivo de 9.000 autores entre los que se encuentran Jonathan Franzen, John Grisham y George R.R. Martin, presentó una demanda colectiva contra Open Ai, la empresa que originó el ChatGPT, bajo la acusación de haber utilizado sin consentimiento sus obras para entrenar sus programas de chatbots y ayudarlos generar textos creativos. En una operación opuesta, la escritora Rie Kurdan reconoció ahora haberse apoyado del programa de escritura automática para estimular su imaginación.

La confesión de la autora se produjo durante la ceremonia de entrega de uno de los galardones literarios más prestigiosos de Japón, el Premio Akutagawa, cuando la reveló que su novela ganadora, "La torre de la simpatía de Tokio" había sido escrita con ayuda del programa de inteligencia artificial (IA)

Kudan explicó que solía hablar frecuentemente con la IA y que le confiaba sus pensamientos más íntimos, y que las respuestas de ChatGPT inspiraron algunos diálogos de su novela.

La obra de Kudan, elogiada por los jueces como “impecable”, se desarrolla en un Tokio futurista con la IA como tema recurrente donde se sitúan los dos protagonistas: por un lado, Sara Makina, una arquitecta que construye una torre en un parque de Tokio diseñada para ofrecer un lugar donde los delincuentes sean rehabilitados y explora su malestar con la tolerancia de la sociedad hacia quienes infringen la ley. Por el otro Takuto, un joven que escribe su biografía, según señala AFP.

Durante su confesión, la autora, de 33 años no se mostró arrepentida ni contrariada. "Hice un uso activo de la IA generativa como ChatGPT al escribir este libro -indicó-. Yo diría que alrededor del cinco por ciento del libro citó textualmente las oraciones generadas por la IA".

Kudan dijo que recurrió a ChatGPT para ayudar a imitar la forma en que las “palabras suaves y confusas” distorsionan las ideas sobre la justicia. Y amplió: "En los últimos años, nos encontramos en una situación en la que las palabras se han expandido sin límite y han permitido interpretaciones ilimitadas", dijo Kudan después de su premio, según cita el medio inglés The Times UK. Y acotó: "Quiero usar las palabras con cuidado y pensar en los aspectos positivos y negativos del lenguaje", declaró la autora, de 33 años.

Los miembros del jurado manifestaron que "difícil encontrar fallas" en la obra ganadora. Uno de los integrantes del comité, Shuichi Yoshida, dijo incluso: "Es un trabajo muy entretenido e interesante, que suscita un debate sobre cómo considerarlo".

Fuera de su trabajo literario, Kudan a menudo juega con la IA y utiliza la tecnología para compartir pensamientos de los que "nunca podrá hablar con nadie más". Al parecer, admitir que lo usaba en sus escritos no era una de ellas. La autora añadió que espera mantener "buenas relaciones" con la tecnología y utilizarla para "dar rienda suelta a mi creatividad" en el futuro, según AFP.

Desde el lanzamiento en 2022 de ChatGPT, una herramienta fácil de usar que puede entregar un ensayo a pedido en cuestión de segundos, ha habido una creciente preocupación sobre el impacto en una variedad de sectores, incluidos los libros.

No es el primer premio que se ve envuelto en una polémica por la intromisión de la IA. En 2022, un concurso de bellas artes de la Feria Estatal de Colorado se vio envuelto en una controversia cuando se otorgó un premio en su premio de “fotografía manipulada digitalmente” a una pieza creada en parte con Midjourney, una herramienta de generación de imágenes impulsada por inteligencia artificial. Luego, el año pasado, un artista rechazó su premio de los Sony World Photography Awards porque la fotografía ganadora no era en realidad una fotografía, sino una imagen digital realizada con el programa de inteligencia artificial DALL-E 2.

(Télam)