La guerra en la Franja de Gaza genera nuevas cancelaciones en el mundo del arte

Bajo el título "Cancelación y censura en tiempos de guerra", el Comité Internacional de Museos de Arte Moderno (CIMAM) expresó su preocupación ante las serias repercusiones que sacuden el mundo del arte -sobre todo para los artistas y curadores-, provocadas por la guerra palestino israelí en la Franja de Gaza que llevan a la polarización y la no aceptación de los posicionamiento de apoyo al pueblo palestino.

"El comité Museum Watch sigue con preocupación la terrible situación en Gaza y sus repercusiones en el mundo del arte y la cultura, y más concretamente sus consecuencias para los artistas y curadores que expresan su apoyo al pueblo palestino", indica el comunicado del CIMAM.

Producto de la ofensiva de Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza como respuesta al atentado del 7 de octubre del movimiento islamista Hamás, el Comité denuncia una "censura internacional sin precedentes" contra aquellos que expresan sus opiniones políticas de apoyo al pueblo palestino, especialmente en Canadá, Alemania y Estados Unidos, entre otros países.

En diciembre pasado, el director del museo Museo de Arte Eskenazi de la Universidad de Indiana, David Brenneman, canceló la primera retrospectiva en Estados Unidos de la artista palestino-estadounidense Samia Halaby que bajo el nombre "Samia Halaby: Centers of Energy", que estaba programada para inaugurarse el 10 de febrero, tras tres años de trabajo. La muestra fue cancelada por la institución académica alegando "motivos de seguridad".

Halaby es una pintora abstracta, ex alumna de la Universidad de Indiana y la primera mujer profesora de la Escuela de Arte de Yale. A la fecha, alrededor de 13.000 personas llevan firmada una petición en línea que pide la reinstalación de la retrospectiva.

Por otro lado, en noviembre, el Museo Folkwang de Essen, Alemania, canceló la exposición "Afrofuturismo", curada por Anaïs Duplan, debido a las publicaciones que hizo a favor de Palestina y consideradas antisemitas realizadas en Instagram a días de la inauguración, en el marco de la muestra "We is Future".

La cancelación fue informada el 13 de noviembre por correo electrónico por el director del museo, Peter Gorschlüter, quien calificó las publicaciones de Duplan como "inaceptables" por no reconocer el ataque de Hamas a Israel y tildar de genocidio a la operación militar israelí en Gaza.

También en Alemania, se canceló una exposición prevista para 2024 en la Galería Moderna del Museo del Sarre en Saarbrücken, de la artista sudafricana radicada en Berlín Candice Breitz, por sus declaraciones sobre la violencia en Gaza, de lo que se enteró por el diario Saarbrücker Zeitung.

En cambio, el Centro Wexner para las Artes de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, mantuvo abierta la exposición de la artista multidisciplinar palestina Jumana Manna "Break, take, erase, tally" que finalizó el 30 de diciembre, pero canceló una charla de noviembre junto a la artista alegando que no era adecuado ante "los acontecimientos mundiales mantener conversaciones sobre una región en guerra".

Ante esta escalada de cancelaciones, el CIMAM hizo un llamado para que se preserve en estos "tiempos de conflicto y crisis" al museo, en tanto "espacio para la libre expresión artística", en momentos en que se hace más urgente garantizar "la diversidad de voces artísticas y que las posturas artísticas procedentes de situaciones de crisis tengan más espacio, no menos".

"Nos oponemos a la cancelación y censura de artistas y curadores", remarca el comunicado. Los referentes de instituciones dedicadas al arte moderno y contemporáneo se manifiestan en función de los "casos públicos que han tenido lugar en museos" pero señalan además las situaciones similares producidas en bienales de arte, universidades, festivales de música, cine y literatura, galerías de arte e incluso casas de subastas, donde se presionó y amenazó con sanciones a quienes expresan el "apoyo al pueblo palestino o simplemente por su exigencia de alto el fuego".

"Esta situación contribuye a un mundo ya de por sí polarizado, sin dejar lugar a dudas de que todos estamos implicados", dicen en el comunicado.

Contrapuesta a este ola de cancelaciones, refieren que el Kunsthalle de Basilea (Suiza) apoyó a su recién nombrado director, Mohamed Almusibli, quien era cuestionado por un periódico local "que señalaba que Almusibli había firmado recientemente dos cartas abiertas en apoyo de Palestina".

El comité del CIMAM -organización asociada al Consejo Internacional de Museos- se encuentra integrado por Bart De Baere director del Museo de Arte Contemporáneo de Amberes, Bélgica; Zeina Arida del Museo Árabe de Arte Moderno, Doha, Qatar; Amanda de la Garza, del MUAC de Ciudad de México; la argentina Victoria Noorthoorn del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y su colega Malgorzata Ludwisiak del de Varsovia, Polonia. Además del curador español Agustín Pérez Rubio, Kitty Scott de Canadá y Yu Jin Seng de la Galería Nacional de Singapur. (Télam)