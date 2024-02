Valeria Vargas es mamá de Paloma, una nena de 9 años de Río Gallegos con un caso único en la provincia. Su patología es una enfermedad poco frecuente y su historia es increíble. “Paloma creó la sede para los futuros casos que hayan con intestino corto, ya no van a tener el problema que yo tuve”, así lo contó Valeria a La Opinión Austral.

Su caso es tan particular que la familia tuvo que atravesar un sinfín de obstáculos, tanto en la capital provincial como en Buenos Aires, lugar donde nació Paloma, específicamente en la Clínica Bazterrica.

La nena nació con una malformación intestinal, conocida como Síndrome de Apple Peel, pero en Río Gallegos les habían dado otro diagnóstico durante el embarazo. Valeria viajó derivada a la capital del país porque la condición de Paloma implicaba una intervención quirúrgica compleja que no se podía hacer en el sur.

“Cuando nos fuimos a Buenos Aires nos encontramos que en realidad era una malformación intestinal. Así que cuando nació Paloma, apenas nació, se la llevaron al quirófano. El cirujano nos dijo que había perdido casi el 90% del intestino y que había quedado solamente 10 centímetros y una parte de la válvula ileocecal“, contó su mamá.

“El intestino de paloma es ultra corto. No es corto, es ultra corto. Eso hacía que yo tenga que cambiar como 62 pañales en un día, todos los días. Había más de 100 pañales que tenía que cambiar. Paloma dejó los pañales a los 5 años“, agregó Valeria.

En palabras del médico, “estamos complicados, hay que pedirle a Dios“, le dijeron cuando nació. El Hospital Pediátrico De Agudos Sor Maria Ludovica de La Plata tomó su caso, donde estuvo hasta los diez meses, internada con otros casos como ella.

“Paloma en ese tiempo era el caso 54, porque ellos le ponían el número”, contó Valeria. Al principio no había pediatras en la capital de Santa Cruz que tomaran el caso, así que no tenían posibilidades de volver.

Sin embargo, el doctor Bruno Vivar se presentó en la obra social y se hizo cargo, así que pudieron volver a la ciudad. “La misma empresa de Buenos Aires hizo una sede acá, que ya no pertenece más, pero en su momento la fundó el doctor Bruno Vivar y María Eugenia Feo“, contó Valeria.

Entre internaciones, infecciones y complicaciones, Paloma tuvo más de 20 cirugías. En una derivación, el caso lo tomó el Hospital Militar, pero que no sabía qué hacer, ya que Paloma era la primera paciente con esa patología.

“Paloma tenía dos años y pesaba cinco kilos, con una desnutrición severa“, contó su mamá. Su historia sigue con infinidad de derivaciones y controles. “Hasta que hace un año y medio decidieron sacar la vía central, pero en el hospital ya no supieron qué hacer con ella, si bien ella antes engordaba y crecía por la vía central, una vez que no la tuvo, no la pudieron manejar”, describió Valeria.

“Entonces la decisión de ellos era volver a colocar catéter. Paloma tuvo un retroceso, no crecía. El año pasado por mi cuenta, hicimos otra interconsulta y en el Hospital Italiano nos dijeron que había muchísimas opciones y no llegar otra vez a la vía central”, relató su mamá.

En el Italiano, probaron con algunos cambios y sacando medicación y Paloma fue mejorando. En noviembre viajaron a hacerse estudios y descubrieron que Paloma es celíaca. “No puede consumir grasas, come sin tacc, cuidando su hígado también”, indicó Valeria.

“Ahora nos dieron un turno para que se haga un laboratorio y se haga el control con el grupo de rehabilitación intestinal el 27 de febrero donde va a continuar con el tratamiento en el Hospital Italiano”, describió Valeria.

“Paloma creó la sede para los futuros casos que hayan con intestino corto, que ya no van a tener el problema que yo tuve”, contó sobre su hija y lo que logró. Desde este viernes se abrirá otro capítulo en la vida de Paloma, un caso único en Santa Cruz.