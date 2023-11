La justicia citó al profesor de educación física en el caso del niño quemado en una muestra escolar

El fiscal Santiago Bridoux, representante del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, actuó de oficio en el caso del niño de 9 años quemado por atravesar un arco de fuego en una muestra escolar y citó al profesor de educación física que estuvo al frente de la actividad.

El fiscal, en diálogo con Télam, dijo que "nos interesa saber quién autorizó esta especie de destreza deportiva, si se lo quiere llamar de alguna manera, porque podrían haber damnificado a otros niños".

El nombre del docente se mantiene en reserva dado que no está imputado, y desde la Justicia explicaron a Télam que se trata de unas declaración informativa.

"Obviamente no hay dolo, no hay intención de dañar a nadie, pero bueno, es notoriamente negligente", consideró el fiscal.

El insólito caso sucedió en la noche del miércoles pasado, cuando en la Escuela Nº 1225 ubicada en el barrio Belgrano Norte de Monte Quemado, los chicos del nivel primario, atravesaban un arco en llamas, pero uno de ellos tropezó, cayó el aro y las llamas alcanzaron al pequeño de 9 años.

Por lo que el alumno fue trasladado al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), en donde fue atendido por las quemaduras sufridas. En ese sentido, el doctor Bridoux dijo que tuvo conocimiento que "el niño estaría próximo a ser dado de alta", ya que las lesiones habrían sido leves, por lo que aún espera el informe parte oficial del nosocomio.

Hasta pasado el mediodía, el profesor no se había presentado aún a la citación del fiscal, por lo que sostuvo que "si no comparece y si no justifica se lo va a hacer traer por la fuerza pública, porque no compareció a la citación de hoy".

El fiscal tomó conocimiento de este hecho al día siguiente cuando desde el Cepsi lo informaron a las autoridades policiales y judiciales, ya que en el momento que sucedió no se avisó a los efectivos.

De todas maneras, detalló que "se mandaron a los peritos para que trabajen en el lugar con tomas fotográficas, planimetría, se tomaron muestras de las manchas que quedaron en el suelo cuando el arco se cayó y quemó todo".

"Se han empezado a tratar de individualizar", ya que "en el lugar había mucha padres, familiares y toda la comunidad educativa", por lo que "hay grabaciones" que es en lo que se está trabajando y buscando, comentó.

Además de citar al profesor, el fiscal Bridoux pidió la presencia de la directora de la escuela y a "los padres voy a tratar de individualizarlo, para luego hacerles llegar las notificaciones correspondientes".

Se conoció, además, que la directora del establecimiento escolar había realizado una exposición reservado del hecho.

En cuanto al profesor de educación física, dijo que "la declaración que se le va a tomar puede ser informativa, que es previa a una declaración de imputado", y sostuvo que en la investigación que inició tomó "conocimiento que esto ya se viene haciendo de años anteriores. Incluso habían `publicitado' que, en otro establecimiento educativo, con posterioridad, se iba a hacer la misma prueba, así que estamos haciendo las averiguaciones correspondientes". (Télam)