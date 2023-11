La Legislatura neuquina aprobó la Ley de Consulta Previa a las comunidades indígenas

La Legislatura de Neuquén aprobó hoy, en general y por unanimidad, la ley que establece el procedimiento de “Consulta libre, previa e informada” a las comunidades indígenas de la provincia.

El proyecto para aprobar con rango de ley el procedimiento fue presentado por el gobernador Omar Gutiérrez el pasado 1 de marzo al inaugurar el actual período legislativo, y prevé que la consulta libre, previa e informada debe aplicarse antes de autorizar programas de prospección de recursos naturales existentes en tierras de las comunidades indígenas.

Tras la apertura de la audiencia, las comunidades contarán con un plazo de 30 días para remitir sus consideraciones, propuestas y conclusiones a la Secretaría de Desarrollo Territorial (autoridad de aplicación).

En caso de no alcanzar un acuerdo, deberán asentarse las posturas de las partes, dando por clausurado el procedimiento y remitiendo las actuaciones al órgano administrativo, el que podrá adoptar la medida administrativa que considere oportuna y conveniente, fundamentando razonadamente su accionar y considerando, en la mayor medida posible, las objeciones, modificaciones o las necesidades de las comunidades indígenas intervinientes.

La diputada María Fernanda Villone (MPN), como miembro informante, detalló que el procedimiento de consulta debe ser previo a la adopción de las medidas a implementar; libre de presiones, coerción o interferencias de las partes “que deberán mantener un diálogo pacífico y sin violencia”; e informado, para asegurar el acceso y comprensión de toda la información disponible sobre la medida.

Asimismo, destacó el trabajo y el consenso alcanzado entre las comunidades mapuches, la Confederación, y el Ejecutivo provincial, a través de sus representantes territoriales.

Villone hizo referencia al “camino de la interculturalidad” que impulsa la provincia mediante el diálogo y el reconocimiento de las comunidades originarias y ponderó distintas políticas en la materia como la creación del Hospital intercultural del país, en Ruca Choroi.

Por su parte, el diputado Mariano Mansilla (FdT) expresó que la ley no se circunscribe a la consulta previa, sino que constituye un “reconocimiento a las comunidades, a los pueblos indígenas, a sus derechos, sus tierras, su educación, su cultura”.

La normativa se aprobó en forma unánime y en general, y se prevé su aprobación en particular en la sesión que se realizará el próximo miércoles. (Télam)