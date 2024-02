La localidad misionera de San Ignacio, en emergencia sanitaria y epidemiológica por dengue

La localidad misionera de San Ignacio se encuentra en emergencia sanitaria y epidemiológica por dengue en el municipio, desde hoy y por el término de un año, se informó hoy.

La Ordenanza 5/2024, que establece la medida, fue sancionada el pasado 14 de febrero por el Concejo Deliberante y entró en vigencia hoy tras la publicación en el Boletín Oficial.

Con la emergencia se facultó al Ejecutivo municipal a adoptar medidas extraordinarias para preservar los servicios esenciales y salvaguardar los intereses de la comunidad.

También para gestionar ante las distintas reparticiones "cuantos recursos considere necesarios, efectuando las erogaciones necesarias de acuerdo con las disponibilidades de las arcas municipales".

Además, permite la creación de la Mesa de Gestión para la Prevención y Lucha contra el Dengue en el ámbito municipal.

Entre los argumentos ofrecidos por los concejales se destacan que a la fecha tienen "180 casos notificados de dengue, y sumado a esto los casos en los que los vecinos no asisten al centro de salud y por ello no se conocen estas cifras, más aún, sumando los casos asintomáticos, acentuando una situación difícil dentro de nuestra ciudad".

Y agregan que: "La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito".

En Misiones actualmente hay 4.224 casos confirmados por laboratorio de dengue, 4.216 casos autóctonos, 8 importados, lo que representa un aumento de 679 casos en relación a la semana pasada, según el último informe de la cartera de salud.

Además, 11 personas fallecieron a causa de la enfermedad desde que se desató el aumento de casos en la provincia, a mediados de diciembre de 2023. (Télam)