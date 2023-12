La provincia de Buenos Aires realiza dos días de descacharrado intensivo en 31 municipios

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires llevará a cabo mañana y el 22 de diciembre una estrategia de descacharrado en 31 municipios bonaerenses frente a la temporada de lluvias y altas temperaturas, en el marco del "Plan de Preparación y Respuesta frente al Dengue y otros arbovirus 2023-2024".

En un comunicado, se indicó que las actividades apuntan a promover medidas tendientes a reducir la población del principal vector, el mosquito Aedes aegypti.

El dengue es la principal enfermedad transmitida por mosquitos (arbovirosis) a nivel mundial. Su presentación en la población en forma epidémica lo convierte en un serio problema para la salud pública. Su principal vector es el mosquito Aedes aegypti, que asimismo es el transmisor también del virus de la Fiebre Chikungunya (emergente en Argentina), la Fiebre Amarilla y el virus Zika.

Frente a esto, la cartera sanitaria desarrollará acciones para eliminar posibles criaderos en los municipios pertenecientes a las Regiones Sanitarias: III, IV, V, VI, VII, X, XI y XII, priorizando los distritos que tuvieron brotes este año.

Ellos son Junín, Pergamino, San Isidro, Pilar, San Miguel, Campana, Tigre, Vicente López, San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, Escobar, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes, Ezeiza, Berazategui, Florencio Varela, Avellaneda, Lanús, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Morón, Moreno, Tres de Febrero, General Rodríguez, Chivilcoy, La Plata, y La Matanza.

Dentro de la estrategia, está previsto que los distritos elijan una de esas dos fechas propuestas para realizar tareas de descacharrado en domicilios particulares, en el ámbito de hospitales provinciales, y también de otras dependencias públicas municipales.

La jornada incluye actividades de sensibilización y entrega de repelentes y folletería a la población. Las bolsas con los residuos correctamente separados serán recolectadas luego por los camiones municipales, para llevarlas a destino final.

Se procurará la adecuada separación de desechos domésticos a fin de promover su aprovechamiento y reciclaje por parte de organizaciones de recuperadores.

El Aedes aegypti tiene hábitos domiciliarios y se reproduce en cualquier recipiente natural o artificial que contenga agua. Sus huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año, siendo esta una de las estrategias más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse.

Por esta razón, las medidas de prevención más efectivas apuntan a la eliminación de objetos que puedan acumular agua, especialmente aquellos que quedan a la intemperie y juntan agua de lluvia, y el control de aquellos contenedores de agua necesarios (tales como los bebederos de animales, botellas).

Entre las tareas de prevención, se recomendó la eliminación de criaderos potenciales de mosquitos mediante tareas de descacharrado es la medida preventiva más eficaz frente al dengue; y descartar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua de lluvia (como latas, botellas vacías, neumáticos, macetas, etc.).

También a los recipientes útiles, como baldes y palanganas, es necesario vaciarlos y dejarlos boca abajo para que no junten agua; las canaletas deben mantenerse limpias y libres de hojas todo el año; en el caso de los recipientes utilizados para contener agua (como tanques y barriles) es importante mantenerlos tapados.

Finalmente, se planteó que el agua de bebederos de animales y de floreros en el interior y exterior de la casa deben ser renovados cada tres días. (Télam)