La Provincia entregó el kit Nº 20.000 del programa Qunita bonaerense

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud entregó el kit Qunita número 20.000 y, en esta oportunidad, el destinatario fue Benjamín, que se encontraba en brazos de su mamá Vanina y acompañado de su familia: un bebé bonaerense nacido en el hospital público de Berazategui.

El acto de entrega estuvo encabezado ayer por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente, Juan José Mussi; junto con la directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña De Caro; y directores del hospital “Evita Pueblo”.

“Es un día con mucho amor al recibir también la esperanza de un pueblo que viene acá, que nos viene a buscar cuando más nos necesita: cuando está mal, enfermo o cuando está por tener una familia", dijo Kreplak.

Además, el ministro destacó: "Entregamos la Qunita número 20.000 a una familia que está tremendamente feliz. Es un momento tan importante como los más felices o los más difíciles, que nos vienen a buscar para que ayudemos a confiar en el sistema de salud, como en la pandemia que no se abandonó al pueblo".

"Confiar en el sistema de salud nos llena de energía y de amor" y destacó que "pensar en nuestros compañeros o ciudadanos que no son parte de un negocio: son parte de una vida en común en la cual queremos es ser felices”, concluyó Kreplak.

En este marco, Mussi expresó: “Tenemos que ponernos en la cabeza que hay dos cosas que no pueden desaparecer en Argentina: la educación y la salud pública. Estos lugares igualan, porque pueden asistir el hijo de un acaudalado empresario y el hijo de un desocupado”.

Además, el intendente resaltó: “Le mando un agradecimiento muy especial al gobernador Axel Kicillof, porque hoy inauguramos cosas buenas para el Hospital. Ahora vamos por nuevos consultorios y por seguir mejorando el confort de los vecinos y las vecinas que se internan”.

Cada kit contiene un moisés con colchón, sus respectivas sábanas y abrigos, vestimentas para los recién nacidos; mochila, cambiador, termómetro, juguetes y libros de cuentos, guías de cuidados para la familia y un set de salud menstrual. Se trata de elementos necesarios para el cuidado y crianza de las personas desde su nacimiento, primera infancia y durante el puerperio.

El programa Qunita es parte de una política integral que contempla entre sus objetivos acompañar y cuidar a las personas durante el embarazo, parto, nacimiento, puerperio y primera infancia, en el marco de una política de cuidados que tiene en cuenta la interculturalidad, la diversidad sexual y las condiciones de vida de las personas.

La entrega de los kits alcanza a toda la población objetivo: familias con cobertura pública de salud y con asignación por embarazo que lleven a cabo sus partos en hospitales públicos de la provincia. (Télam)