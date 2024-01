La Red Creer abrió 60 espacios de formación para personas en contexto de encierro en 2023

Casi 60 espacios de formación en habilidades técnicas y socioemocionales en contextos de encierro se abrieron durante el 2023 y se acompañaron 46 proyectos productivos de la mano de la Red Creer, que desde el 2018 promueve la inclusión sociolaboral de personas privadas de la libertad o liberadas en distintas partes del país.

“No se trata de brindar una segunda oportunidad, más bien de edificar a partir de diferentes herramientas una primera instancia real de acceso a sus derechos y de promoción de un ingreso sostenido basado en la constancia y el esfuerzo”, compartió la Red, que alberga a 145 organizaciones de todo el país, en un comunicado que informa su balance anual.

Distintas organizaciones que trabajan la temática, como Fundación Equidad, Yo No Fui o los patronatos de liberados provinciales, acompañan estos programas que llegan también a quienes están con arresto domiciliario o con salidas transitorias, “que generalmente no tienen acceso a recursos para pensar estrategias de ingreso económico”, recalcó Nicolás Garibaldi, coordinador de Habilidades Técnicas de la Red Creer.

Una de las experiencias de acompañamiento fue en Salta, donde la organización Ser Todos Salta brindó una capacitación en panificación y gastronomía a 50 varones alojados en la Unidad 1 de la capital de esa provincia norteña.

“Fue muy emotivo ver cómo le enviaban a sus hijos los productos que habían aprendido a hacer”, sostuvo Raquel Chilo, referente del espacio.

A su vez, en el programa Mendoza Sostenible del Ministerio de Producción provincial, que busca la inclusión sociolaboral de personas que están privadas de su libertad en unidades penales o sus domicilios o que ya recuperaron la libertad, la red aporta con capacitaciones sobre emprendimientos y educación financiera.

“Es algo que es muy empoderador. Recibimos devoluciones de mucha alegría”, enfatizó Pablo Gareca, del área mendocina, donde estos programas alcanzaron a alrededor de 100 personas, según datos que facilita el Servicio Penitenciario.

Otra de las herramientas que aporta la Red Creer son los Fondos Semilla, un monto no reembolsable para que emprendedores y cooperativas conformadas por personas liberadas puedan adquirir instrumentos para poner en marcha su producción

“Muchas veces el encierro no te prepara para el ‘afuera’, te dice solo que salís. Si alguien que sale no tiene trabajo, es difícil que tenga como objetivo de vida levantarse todos los días a la mañana”, advirtió Florencia Menéndez de la asociación civil Sumatoria.

En 2023, 46 proyectos fueron acompañados con los Fondos Semilla: 19 asociativos de 4 personas o más y 27 individuales que también incluyen emprendimientos familiares de hasta 3 integrantes.

Uno de los objetivos de estos proyectos también es reducir las desigualdades por motivos de género, por lo que 14 están compuestos por mujeres. (Télam)