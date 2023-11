La Red de Academias de Ciencias de las Américas expresó su preocupación por las propuestas de Milei

La Red de Academias de Ciencias de las Américas (InterAmerican Network of Academies of Sciences) -que reúne a las academias de ciencias de las Américas- manifestó su "preocupación" por las propuestas en materia de ciencia y educación planteadas por el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y remarcó que, "sin inversión del Estado en educación y ciencia, no hay futuro".

Ianas (según su sigla en inglés) se pronunció en un documento ante las manifestaciones públicas de Milei, quien en el marco de la campaña que lo depositó en el balotaje que dirimirá el domingo con Sergio Massa (Unión por la Patria), propuso cerrar o privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y eliminar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, actualmente conducido por Daniel Filmus.

En el texto, difundido por la cartera, integrantes de la institución manifestaron además que "la ciencia no es un gasto, sino una inversión, como lo ha establecido la Unesco con el consenso de todos sus miembros desde la Conferencia de Budapest sobre Ciencia y Desarrollo a finales del siglo pasado".

A su vez, instaron a que el Conicet "sea reconocido como una de las principales instituciones científicas de las Américas".

"La investigación básica y aplicada que promueve y financia el Conicet, brinda soluciones directas a los problemas del país en diversas disciplinas y produce ciencia de primer nivel", declararon.

También afirmaron que el problema actual del cambio climático y la mitigación de sus efectos "requiere de investigadores de primer nivel, que la Argentina cuenta y el Estado promueve a través de diferentes instituciones".

Asimismo, desde la Red resaltaron "la larga y continua trayectoria en ciencia que tiene Argentina, con Premios Nobel como los de Houssay, Leloir y Milstein, sumado a los programas de repatriación de numerosos científicos argentinos desde el exterior, que permitió a este país formar capital humano esencial para su desarrollo".

"La inversión en ciencia y tecnología ha permitido a otros países como Corea del Sur, Japón e Israel producir avances significativos en tecnología y calidad de vida de sus habitantes. En los países más desarrollados, así como en los relativamente menos desarrollados, la investigación científica recibe fuertes inversiones del Estado", afirmaron.

Al respecto, el ministro Filmus expresó su satisfacción por la declaración del Ianas.

"Es un orgullo enorme para la ciencia argentina y para quienes con su esfuerzo cotidiano aportan a ella, que nada menos que todas las academias de ciencia de nuestro extenso continente, desde Canadá hasta Argentina, salgan en conjunto a defender nuestros organismos de CyT ante las propuestas de privatizar la ciencia, cerrar el Conicet, por parte de una de las dos personas que a partir del 10 de diciembre será Presidente de la Nación", dijo en un comunicado el funcionario.

Y concluyó que "el mundo entero entiende que el desarrollo viene con más inversión del Estado en CyT y no con menos". (Télam)