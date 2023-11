La red social X incumple pago de multa en Australia relativa a lucha contra la pedofilia

La red social X no pagó una multa impuesta por el regulador australiano de internet por violar las normas relativas a la lucha contra la pedofilia, informó hoy el organismo.

El regulador eSafety impuso a mediados de octubre una multa de 610.500 dólares australianos (363.000 euros o 388.000 dólares) a la red social de Elon Musk por no implementar recursos suficientes en este tema.

El plazo para pagarla expiró el 10 de noviembre, consignó la agencia de noticias AFP.

"Twitter/X no pagó la multa en el plazo previsto y eSafety está considerando medidas adicionales", afirmó un portavoz del regulador.

La directora de eSafety, Julie Inman Grant, exigió que X tomara "acciones concretas" para librar a la red de todo contenido pedófilo".

"Twitter/X afirma públicamente que la lucha contra la explotación sexual de los niños es su prioridad número uno, pero no podemos conformarnos con palabras vacías", subrayó.

El multimillonario Elon Musk despidió a más del 80% del personal de X desde que compró la red social en abril, incluidos muchos de los moderadores responsables de identificar y eliminar contenido problemático.

La tasa de detección de contenido pedófilo de la red cayó al 70%, frente al 90% anterior, en los tres meses posteriores a la adquisición, según eSafety.

En junio, Inman Grant notó de manera más general un aumento de la "toxicidad y el odio" en el contenido transmitido por la red desde su cambio de propietario.

Desde X no se realizaron comentarios inmediatos sobre el tema. (Télam)