La Secretaría de Cultura dejará de financiar el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la Ex ESMA

La Secretaría de Cultura, cartera que depende de Leonardo Cifelli, no sostendrá más proyectos como “El Ecunhi hace escuela” destinado a estudiantes de todos los niveles de instituciones públicas y privadas que asistían al espacio cultural ubicado en la ex ESMA, un programa que recibía fondos para un programa educativo de Naciones Unidas.

El Ecunhi -que fue creado en enero de 2008 durante la presidencia de Néstor Kirchner y que no depende de la Secretaría de Cultura- habría solicitado una asignación presupuestaria para sostener esos programas que el Gobierno decidió discontinuar.

"Cultura no pone más plata para ese programa, lo voy a bajar”, dijo Cifelli al diario La Nación sobre el Programa ARG 19001 de Naciones Unidas para el Desarrollo, que estuvo vigente entre junio de 2021 y diciembre de 2023.

Los trabajadores del Ecunhi -espacio que desde 2016 dejó de recibir financiación pública y que actualmente recibe aportes de ONG y otras instituciones públicas y privadas internacionales- publicaron anoche un comunicado para desestimar las versiones que aseguraban que el espacio cerraría. “¡El Ecunhi cerrará solo el día que la Asociación Madres de Plaza de Mayo así lo decida!”, se titula y remarca que “el Ecunhi no es una dependencia del Estado Nacional, no depende de la Secretaría de Cultura ni de ningún otro organismo estatal, no se financia ‘con subsidios estatales’”.

“En este espacio no se realizan actividades ‘de propaganda’, ni hay ‘adoctrinamiento juvenil en el modelo kirchnerista. Siguiendo el legado de las Madres, desarrollamos actividades culturales de diversa índole (talleres y espectáculos de teatro, música, artes visuales y literatura), y trabajamos para fortalecer los pilares democráticos de Memoria, Verdad y Justicia”, sostiene ese texto firmado por todos los trabajadores del Ecunhi. (Télam)