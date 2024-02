La sonda Odysseus sigue activa en la Luna tras el anuncio de agotamiento de sus baterías

La empresa Intuitive Machines informó hoy que su sonda Odysseus, la primera estadounidense en posarse con éxito sobre la Luna en más de 50 años, continuaba activa luego de anunciar el martes que sus baterías estaban por agotarse.

Odysseus "continúa generando energía solar sobre la Luna, permitiendo a los controladores de vuelo seguir recogiendo los datos de la región del polo sur", escribió Intuitive Machines en la red social X.

La firma había declarado el martes que, según sus análisis, las baterías de Odysseus no tendrían más que entre 10 y 20 horas de energía.

Los equipos de Intuitive Machines "analizan los nuevos datos de carga solar y utilizan el tiempo extra para maximizar las tareas", añadió el miércoles.

Una rueda de prensa estaba prevista para dar más detalles sobre la misión, indicó la agencia AFP.

La sonda se alimenta de electricidad gracias a sus paneles solares, pero estos no están expuestos de forma óptima a la luz del sol, pues no hubo un alunizaje en vertical y quedó acostada de lado.

Pese a eso, la misión "es un éxito desde el punto de vista de la Nasa", dijo hoy a la prensa Bill Nelson, director de la agencia espacial estadounidense.

La misión, aunque privada, fue en gran parte puesta en marcha gracias al financiamiento de la Nasa, que encargó a Intuitive Machines enviar a la Luna seis instrumentos científicos, mediante un contrato de 118 millones de dólares.

"Estamos en el sexto día de lo que estaba previsto como una misión de ocho días", subrayó Nelson, quien remarcó que recibieron “datos de nuestros seis instrumentos".

Desde el inicio, estaba previsto que las operaciones en terreno de Odysseus tuvieran una corta duración, antes de que la noche se instale en el polo sur lunar.

La Nasa desea recabar datos y explorar la región antes de enviar astronautas a la Luna en el marco de sus misiones Artemis.

Odysseus es el primer artefacto estadounidense que logra alunizar después del fin de las misiones Apolo, hace más de 50 años, y también es la sonda que ha logrado posarse más al sur de la Luna. (Télam)