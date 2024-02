La Torre Eiffel, cerrada por segundo día consecutivo debido a una huelga de trabajadores

La Torre Eiffel volvió a estar cerrada al público hoy por segundo día consecutivo a raíz de una huelga de trabajadores que denuncian un modelo de gestión insostenible del monumento más famoso y visitado de Francia.

Miles de turistas se vieron afectados por no poder ingresar al monumento ante la medida de fuerza, por lo que el sitio oficial www.sete.toureiffel.paris/es

pide a los visitantes que tengan tickets electrónicos para recorrer la Dama de Hierro de más de 130 años que revisen su e-mail y piden disculpas por las molestias.

La huelga fue definida por los dos sindicatos del personal CGT y FO contra "la gestión actual" de la Torre Eiffel y principalmente la alcaldía de París, accionista mayoritario de la empresa, que, según ellos, impone un modelo de negocio "insostenible" debido a un desequilibrio entre los ingresos y los gastos, exacerbado por la crisis de covid-19.

Los empleados del monumento situado a orillas del Sena, en una zona declarada por la Unesco en 1991 como Patrimonio de la Humanidad, reclaman que cambie el modelo de gestión, al que consideran "sobrevaluado en los objetivos de número de vistas y "subvalorado en el presupuesto de funcionamiento".

También demandan que se prioricen los trabajos de mantenimiento, como el de pintura que no se concreta hace 14 años, al afirmar que actualmente el óxido cubre varias partes de la emblemática estructura que supera los 300 metros de altura y llegó a ser la más alta del mundo durante cuatro décadas.

El cierre del monumento provocó la frustración de muchos visitantes, principalmente de turistas extranjeros dado que algunos de ellos se encontraron en la entrada al monumento, con la noticia.

"Hubiéramos cambiado la fecha si hubiéramos sabido que había un problema con los trabajadores", afirmó Gabriel Mimica, un argentino de 42 años a la agencia de noticias AFP.

La torre Eiffel recibió 6,3 millones de visitantes durante 2023, una cifra mayor que en 2019, el último año previo a la pandemia.

A fines de 2023 se registró una huelga similar a la que hay hoy en la ciudad y los organizadores del paro no descartan la posibilidad de convocarlo nuevamente en el contexto de los Juegos Olímpicos de París 2024, que comenzarán el próximo 26 de julio.

De acuerdo a lo que afirmó hoy el representante de la CGT, Alexandre Leborgne, en los medios franceses, la alcaldía de París "se niega por el momento a negociar."

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) mantiene, explota y promociona la torre Eiffel en el marco de un contrato de delegación de servicio público con el Ayuntamiento de París.

La SETE y sus 340 empleados reciben a los 6 millones de visitantes anuales de la torre Eiffel. De acuerdo a lo que sostienen en su página web, "su objetivo es mejorar y modernizar el conjunto de servicios de la Torre con una visión de seguridad y calidad."

La mundialmente conocida torre fue construida por el ingeniero Gustave Eiffel (1832-1923) para la temporal Exposición Universal de París de 1889 y con el tiempo se transformó en el ícono de una nación entera. (Télam)