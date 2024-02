La traición de Truman Capote: una serie narra cómo el escritor se ganó el desprecio de sus amigas

Así como se caracterizó por recrear atmósferas envolventes en sus novelas y relatos, el escritor estadounidense Truman Capote también se destacaba por su conversación envolvente y su escucha atenta, atributos que durante años lo convirtieron en confidente de un grupo de mujeres de la élite neoyorquina a las que apodó "las cisnes" y a las que luego traicionó publicando un libro que ventilaba los secretos que había escuchado durante años.

Esa historia es precisamente el eje de "Feud: Capote vs. The Swans", una serie que HBO estrena el próximo miércoles.

Con su personalidad extravagante y magnética, Capote se ganó alguna vez la confianza del convicto Perry Smith -uno de los asesinos de la familia Clutter cuyo caso el escritor recrea en su icónica "A sangre fría"- pero también la de este grupo de mujeres adineradas que le contaron sus secretos, escándalos y puntos vulnerables. El autor de "Desayuno en Tiffany's" disfrutaba de su ascendiente sobre estas representantes de la alta sociedad a las que cariñosamente llamaba sus "cisnes".

En lucha contra el bloqueo del escritor y varios demonios, incluida una relación abusiva y la dependencia de las drogas y el alcohol, Capote exploró su vida social en busca de inspiración y publicó una revelación apenas velada de los secretos de la alta sociedad con "La Côte Basque 1965", un extracto de su nunca concluida novela "Plegarias atendidas", que se publicó en Esquire en 1975, y que causó estragos sociales en el proceso. En la vida real, el artículo conmocionó a la sociedad neoyorquina: muchas de sus figuras clave (que también eran los amigos más cercanos de Capote) se reconocieron y su traición salió a la luz, lo que provocó una rápida reacción y su exilio. de los círculos de élite de la alta sociedad.

Dirigida por el celebrado realizador Gus Van Sant, el próximo miércoles llegará a la la plataforma de HBO la serie "Capote vs. The Swans", la serie que narra cómo hizo el autor de "Otras voces, otros ámbitos" se acopló a un círculo exclusivo de mujeres de la alta sociedad de Nueva York, lo que para el narrador significó un insumo inmejorable para recolectar historias de una clase envuelta en episodios de frivolidad y doble moral: esos relatos llenos de detalles escabrosos formaron parte luego del artículo publicado por la revista Esquire en 1975

La ficción, que se basa en un libro de Laurence Leamer titulado "Las mujeres de Capote: una verdadera historia de amor, traición y un canto de cisne para una época", relata los acontecimientos antes y después de las consecuencias. Se trata en realidad de la segunda temporada de una serie que en su debut se dedicó a testimoniar la relación entre las actrices Bette Davis y Joan Crawford.

Corría 1975 y una caricatura en la portada de la revista New York Magazine mostraba a Capote como un pequeño caniche francés ladrador, mordisqueando los dedos de una mujer atónita en una fiesta de gala. El titular decía: "Capote muerde las manos que lo alimentaron". El artículo, escrito por la columnista de chismes Liz Smith, abrió el telón sobre las verdaderas identidades de las mujeres de la sociedad que el periodista había traicionado poco antes en forma impresa. Dos de ellas eran Babe Paley y Slim Keith, que en ese momento llenaban las páginas de sociedad y las listas de las mejor vestidas. Ambas le confiaron sus aventuras, la de sus maridos y sus inseguridades, solo para que su amigo cercano se burlara de ellas y revelara sus secretos más íntimos.

La serie que retrata grandes rivalidades del espectáculo se vale en esta segunda temporada de un lujoso reparto, integrado por Tom Hollander -que interpreta al escritor- junto a un elenco de grandes estrellas como Naomi Watts, Demi Moore, Cloe Sevigny, Calista Flockhart, Diane Lane y Molly Ringwald.

"Feud…." juega un poco con la cronología y los hechos, pero sobre todo se opone a la verdad. En 1975, el narrador se encontraba en una etapa de su vida diferente a la representada en "Capote", la película de 2005 interpretada por Philip Seymour Hoffman. Así como el filme se centra en el escritor riguroso que investiga para escribir "A sangre fría" -el libro sobre crímenes reales de 1965 que lo hizo rico y famoso-, la serie encuentra a Capote en la cima de esa fama.

El actor Tom Hollander, conocido por su rol en "Piratas del Caribe" y la segunda temporada de la serie "The White Lotus" captura el ingenio, y también la tragedia de este hombre brillante y problemático que logra el sueño de su vida de ser aceptado por la alta sociedad, pero también se vuelve autoindulgente y alcohólico.

Mucho se ha especulado sobre las razones por las que Capote ventiló la vida de sus amigas en "La Côte Basque". Gerald Clarke, amigo y biógrafo de Capote, escribió que le advirtió que sus amigos de la sociedad reaccionarían mal. La respuesta del escritor, dijo, fue: "No, son demasiado tontas. No sabrán quiénes son". A la la luz de los hecho, subestimó a sus interlocutora.

"Feud: Capote vs. The Swans" se podrá ver a partir del jueves por HBO. (Télam)