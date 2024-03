La Universidad Nacional de Río Negro declaró la emergencia económica y financiera

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) informó hoy que declaró la emergencia económica y financiera en el marco de la votación por unanimidad que se realizó en la primera sesión ordinaria del Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de esa casa de altos estudios.

La declaración, "hasta el 31 de diciembre de 2024, delega a la máxima autoridad unipersonal de la Universidad, la reglamentación efectiva de los procedimientos y adecuaciones presupuestarias y operativas a aplicar para afrontar los gastos de funcionamiento del ejercicio 2024 y la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la actual situación presupuestaria".

La normativa establece que "los ahorros o incrementos de recursos que resultaren del ejercicio de las facultades delegadas serán destinados prioritariamente a solventar los gastos básicos de funcionamiento para garantizar el mantenimiento y la calidad de las funciones sustantivas de la institución".

Asimismo, se dictaminó que "la máxima autoridad unipersonal deberá rendir cuentas periódicamente de los procedimientos aprobados, su aplicación y las metas alcanzadas".

La decisión fue tomada el jueves en función al "notorio desfasaje entre el presupuesto prorrogado y el innegable contexto inflacionario imperante en el país, lo que impacta directamente en el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad y sus necesidades de financiamiento".

Además, la resolución universitaria indica que "el congelamiento del presupuesto en el contexto de inflación acelerada, no sólo impide la planificación institucional, sino que pone en riesgo la continuidad de las actividades académicas, de extensión y de investigación, en tanto no puede asegurarse la continuidad en el pago de locaciones edilicias y servicios públicos para todo el ejercicio".

En ese marco, "es necesario programar acciones a corto plazo tendientes a afrontar el grave desequilibrio presupuestario que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional implican".

Entre otras consideraciones, la decisión del órgano colegiado rionegrino destaca que "la declaración de emergencia que se promueve no es resultado de una mala administración interna y de la falta de cumplimiento de los fines estatutarios, sino que se plantea como instrumento defensivo ante un escenario que requiere de una rápida respuesta institucional, a fines de no comprometer los logros alcanzados a lo largo de la joven, pero próspera historia de esta Universidad". (Télam)