Lanzan campaña para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia y conversar "sin tabúes"

El Consejo Publicitario Argentino y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Argentina lanzaron hoy la campaña "Una charla más fácil" con el objetivo de generar conversaciones entre adolescentes y sus familias sobre salud sexual y reproductiva "sin tabúes" y promover la prevención del embarazo no intencional, ya que en el país la mitad de los embarazos en la adolescencia son no deseados.

"Pensamos esta campaña porque todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva es muchas veces tabú y todavía existe vergüenza para conversar sobre estos temas de una manera más habitual", aseguró la jefa de la oficina local del Fondo de Población de Naciones Unidas, Mariana Isasi.

Durante la presentación virtual de la campaña a la que tuvo acceso Télam, Isasi destacó la importancia de que las y los adolescentes accedan a información sobre educación sexual "de primera mano de su entorno cercano".

A través de una serie de videos y contenidos para radios y redes sociales, se busca interpelar a los adultos para convertirlos en "interlocutores válidos" para los jóvenes y lograr que "hablar de salud sexual sea más fácil", indicaron los responsables del proyecto.

La campaña consta de diferentes videos en los que se reflejan situaciones cotidianas que habilitan la posibilidad de tener una charla sobre salud sexual, como el caso de una madre que en vez de retar a su hijo por el desorden de la habitación, lo felicita porque ve que tiene preservativos en su mesa de luz.

Según datos de Unfpa, en Argentina cinco de cada diez embarazos en la adolescencia son no intencionales.

"Si bien la tasa de embarazos viene bajando en Argentina, todavía 43.210 adolescentes tuvieron un hijo o hija en 2022", apunto Isasi, y alertó que aún "existen grandes brechas en el país y el número sube en las provincias del norte argentino".

Para graficar el impacto socieconómico que tiene un embarazo en la adolescencia, desde Unfpa realizaron estudios que demostraron que las niñas, adolescentes y jóvenes que son madres tempranamente luego acceden a empleos precarios.

También destacaron que sólo el 38% de quienes tienen un hijo o hija en la adolescencia termina la secundaria, mientras que quienes tienen un hijo o hija en edad adulta finalizan sus estudios secundarios en un 55%.

A su vez, el 3% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia accede al nivel terciario y sólo el 1% va a la universidad.

Por otro lado, el Unfpa estimó que en nuestro país se destinaron 140 millones de dólares a la atención del embarazo en la adolescencia en 2019, que podrían haber sido reinvertidos en su prevención.

En el mismo sentido, con la inversión de prevenir los embarazos en la adolescencia, los ingresos generados por las mujeres podrían aumentar hasta 0,14% del PBI.

Bajo el lema "Hacé la charla viral", la campaña ofrece herramientas para generar momentos de encuentro y diálogo con adolescentes para charlar sobre salud sexual.

Las propuestas se pueden consultar en el sitio web https://argentina.unfpa.org/unacharlamasfacil, donde también se brinda información sobre métodos anticonceptivos y mitos sobre el embarazo, a la vez que se presentan materiales educativos para descargar y canales de consulta.

Para recibir más información sobre métodos anticonceptivos, que son de entrega gratuita en hospitales, centros de salud públicos, obras sociales y prepagas, se puede llamar al 0800 222 3444 o dirigirse a las consejerías que funcionan en los centros sanitarios. (Télam)