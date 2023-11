Lanzan la cuarta edición de Chandon Artground y se extiende el fenómeno de muestras instagrameables

Siete obras monumentales, participativas, inmersivas, instagrameables y lúdicas formarán parte de la cuarta edición de Chandon Artground, el festival de arte que, con curaduría de Gonzalo Solimano, se realizará del 30 de noviembre al 2 de diciembre en Espacio 6, un nuevo lugar que se inaugurará con este evento, ubicado en la costanera de la ciudad de Buenos Aires.

"Cambiá la mirada" será el lema del evento que combina exhibiciones artísticas sensoriales, performance, música y gastronomía en un solo lugar y que "va a generar un encuentro entre la audiencia y las obras desde otro ángulo que el que se vivencia en los circuitos tradicionales de arte", definió durante la presentación a la prensa el curador de esta edición, Gonzalo Solimano, artista y productor cultural que dirige la plataforma Artlab y del Festival de Creatividad Digital MUTEK.

En su primera edición, en 2018, Chandon Artground sorprendió en la escena cultural de la ciudad con la inauguración del C Complejo Art Media en la avenida Corrientes -hoy instalado en la agenda local- y volvió a hacerlo en 2021 y 2022 al intervenir el edificio del Ex Tiro Federal Argentino en el barrio porteño de Núñez. Esta edición volverá a estrenar locación, en Espacio 6, que se va a inaugurar en la zona de la Costanera con vista al río.

A lo largo de tres jornadas, los visitantes podrán interactuar con las instalaciones artísticas, participar de los diferentes Photo Opportunities y experiencias que apuestan por la creatividad, el diseño, la innovación, la experimentación, la conectividad y la emoción, informaron los organizadores en un comunicado.

El público se encontrará por ejemplo con la obra de la artista y diseñadora Dano Marello, una instalación que propone un recorrido por un laberinto de luz, espejos y pantallas, o con la obra performática de Melisa Zulberti -artista multidisciplinar y bailarina de danza contemporánea-, compuesta por música en vivo, bailarinas y un circuito interno de cámaras que ofrecen en vivo un nuevo punto de vista para el espectador.

El dibujante y pintor Diego Martinez, conocido como "Ojos con Patas", presentará una instalación colgante inmersiva con luz y proyección, donde los visitantes podrán sumergirse en un espacio único y contemplativo, mientras que el Doodle art estará presente de la mano de Pablo Harymbat, también conocido como "Gualicho", el artista que produce obras en diversos formatos intervendrá una superficie dónde los asistentes podrán participar de esta obra colaborativa para generar un gran mural, entre otros proyectos artísticos.

"El foco de obras elegidas fue poder cruzar las fronteras y unir dos lenguajes diferentes para que puedan convivir e incluso jugar con la creatividad, eso potencia y resignifica el mundo del arte", explicó a Télam Gonzalo Solimano y se refirió a una "existencia virtual que se impone como signo de los tiempos, donde el arte emerge y se rebela contra la desconexión y la alienación generalizada".

Como en sus tres ediciones anteriores -donde la curaduría estuvo a cargo de Martín Huberman, Maricel Alvarez y Emilio García Wehbi y Julio Oropel- el festival tendrá un line up variado con DJs y bandas emergentes, donde Fernando Pulichino será el DJ Residente durante los tres días.

El festival de arte Chandon Artground se realizará el jueves 30 de noviembre desde las 21 y hasta la medianoche, el viernes 1 y sábado 2 desde las 18 hasta las 24 en Espacio 6, Avenida Costanera Rafael Obligado 6340. Las entradas se pueden adquirir a través de https://www.passline.com. (Télam)