Las muestras que darán que hablar en el mundo en 2024: de Da Vinci a Van Gogh

Una exposición para explorar explorar las conexiones y rivalidades entre Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, una retrospectiva dedicada a la artista japonesa Yoko Ono una gran muestra dedicada Vicent Van Gogh y la apertura de las pirámides de Giza son algunos de los hitos que marcarán la agenda del arte internacional en 2024.

El próximo 15 de febrero, Tate Modern, uno de los más importantes museos de Reino Unido, inaugurará una gran exposición dedicada a la artista japonesa Yoko Ono, que repasará más de seis décadas y se centrará en momentos clave de su carrera.

Será una de las principales exposiciones de 2024 en el Museo Nacional Británico de Arte Moderno -popularmente conocido como Tate Modern- dedicado a repasar obras icónicas en la carrera de la artista, activista y viuda del músico John Lennon.

A lo largo de su carrera, desarrollada en Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, Ono cobró reconocimiento por su activismo, su trabajo por la paz mundial y sus campañas medioambientales, expresadas de forma poética, humorística y radical.

La exposición, que abarca más de seis décadas, se centra en momentos clave de la carrera de Ono, como sus años en Londres entre 1966 y 1971, donde conoció a John Lennon, tal como informó el museo británico en un comunicado, donde la muestra "Yoko Ono" se verá hasta el 1 de septiembre de 2024.

El próximo 8 de marzo, el Museo de Arte Moderno (MoMA) de la ciudad de Nueva York inaugura la exposición "Crafting Modernity: Design in Latin America, 1940-1980", que indaga en cómo el diseño impactó las distintas maneras de vivir en la región y que tendrá ejemplares de la decoración interior de la icónica "Casa sobre el Arroyo" de Mar del Plata, de los arquitectos Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge.

Se trata de la primera gran exposición en Estados Unidos que examina el diseño de la región, a través de seis países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela- que compartieron procesos similares de modernización y encabezaron el desarrollo del diseño doméstico moderno en América Latina.

A través de 150 objetos, que incluyen muebles, diseño gráfico, textiles, cerámica y fotografía, procedentes de la colección del MoMA y de colecciones públicas y privadas de Estados Unidos, América Latina y Europa, la exposición mostrará cómo el campo del diseño en América Latina permite examinar y comprender transformaciones políticas, sociales y culturales más amplias en la región.

En palabras de la curadora, Ana Elena Mallet, "con esta exposición esperamos acercar al público a las estrategias que se han utilizado en el campo del diseño en América Latina, especialmente el diseño para el entorno doméstico, para reflejar las visiones multivalentes y complejas de la modernidad que tienen lugar en la región".

Otra vez en Londres, la National Gallery de Reino Unido cumple 200 años y planea celebrarlo con una gran exposición dedicada al pintor neerlandés Vincent van Gogh, que ocupará nada menos que ocho salas del museo y el público podrá visitar del 14 de septiembre de 2024 al 19 de enero de 2025, con entrada gratuita.

Es la primera vez en la historia que este importante museo dedica una exposición individual al genial pintor, bajo el título "Van Gogh: Poetas y amantes": una muestra que además coincidirá con el centenario de la adquisición -en 1924- de las obras "Los girasoles" y "La silla", dos de los cuadros más famosos del artista.

El relato curatorial estará centrado en las transformaciones imaginativas de Van Gogh y contará con más de 50 obras y préstamos de museos y colecciones privadas de todo el mundo, incluidos el Museo Kröller-Müller de Otterlo (Holanda), el Museo Van Gogh de Ámsterdam y el Museo de Orsay de París, informó la institución británica en un comunicado de prensa.

Además, el conjunto incluirá algunas obras sobre papel más ambiciosas, que buscan dar cuenta y explorar el proceso creativo de Van Gogh y sus fuentes de inspiración, especialmente durante su estancia en Arles y Saint-Rémy, en el sur de Francia (1888-90), considerada su etapa más creativa.

La exhibición "Van Gogh: Poetas y amantes" forma parte del festejo por los 200 años de la National Gallery, que comenzará formalmente el 10 de mayo de 2024, fecha del bicentenario de su fundación, e incluirá también un festival de arte, creatividad e imaginación de un año de duración en todo el Reino Unido.

La tríada más famosa de la historia del arte universal, los renacentistas Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael, tendrán una exposición homenaje en la Royal Academy of Arts, en Londres (Reino Unido) que desde el 9 de noviembre explorará sus conexiones y rivalidades, y que ya se vislumbra como uno de los hechos más destacados para las muestras de arte de 2024.

Bajo el título "Miguel Ángel, Leonardo, Rafael. Florencia, circa 1504", esta imponente exposición, organizada por la Royal Academy of Arts de Londres, en colaboración con la Royal Collection Trust y la National Gallery de Londres, indagará en los puntos de contacto en la carrera de los tres artistas.

"A principios del siglo XVI, tres titanes del Renacimiento italiano -Miguel Ángel, Leonardo y Rafael- se cruzaron brevemente, compitiendo por la atención de los mecenas más poderosos de la Florencia republicana", detalló el museo en un comunicado.

Sin haber anunciado aún la fecha exacta de apertura, otro de los hitos del 2024 será la reapertura del Gran Museo Egipcio o Museo de Guiza -luego de 20 años de construcción-, el museo arqueológico más grande en el mundo dedicado a una sola civilización.

Ubicado a orillas del Nilo, entre la necrópolis de Guiza y El Cairo, el museo ocupa un terreno de unas 50 hectáreas, albergará 12 salas de exposición y una superficie de casi 50.000 metros cuadrados dedicados obras de arte milenarias pero también instalaciones de realidad virtual. En la entrada principal se exhibirán las estatuas más imponentes.

El gran protagonismo de la colección lo tendrá Tutankamón, el faraón más famoso del Antiguo Egipto, ya que la totalidad de sus tesoros será revelada al mundo: vestimentas, joyas, carruajes y otros elementos de la vida cotidiana componen el inventario de 5.000 objetos de su tumba que se expondrán por primera vez en dos gigantescas sala de un museo.

También será de carácter monumental la apertura en Abu Dhabi de un espacio de arte de 17 mil metros cuadrados dedicado a la obra del colectivo artístico japonés teamLab, un sitio sin precedentes que llevará por nombre "teamLab Phenomena Abu Dhabi" y que ya ha avanzado 70 por ciento en su construcción, según un comunicado.

"Ubicado en el centro cultural de Abu Dhabi, el Distrito Cultural Saadiyat, junto al Louvre Abu Dhabi y el Guggenheim Abu Dhabi (actualmente en construcción), teamLab Phenomena brindará una experiencia artística sin precedentes basada en el nuevo concepto de teamLab, Environmental Phenomena . Está previsto que toda la construcción esté terminada en 2024", indicaron los organizadores.

El colectivo teamLab lo integran artistas, tecnólogos, programadores, ingenieros, animadores de imágenes generadas por computadoras, matemáticos y arquitectos. Su práctica colaborativa busca navegar por la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología, el diseño y el mundo natural. (Télam)