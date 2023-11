Liniers, Maitena, Isol y Rep destacan el rol del Estado a días del balotaje

Dibujantes como Miguel Rep, Liniers, Tute, Isol, Enrique Breccia, Pablo Bernasconi, Maitena, Gustavo Sala, Max Aguirre y Horacio Altuna expresaron en un comunicado, titulado "Queremos un modelo de país que apoye la Cultura", que "en momentos de definiciones políticas (y de vida)" es fundamental el rol del Estado y rechazaron "gobiernos que reivindiquen los momentos más oscuros de nuestro pasado".

A días del balotaje, los integrantes de la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA) destacaron que "es esencial" a su "naturaleza apartidaria evidenciar" lo que les duele y celebrar lo que los une, para escapar "del egoísmo y reencontrarnos a través del consenso y la lucha".

"Por esto, cuando pensamos en un gobierno queremos que garantice los derechos individuales y colectivos, laborales y humanos, ya constituidos y por adquirir. El verdadero sentido de la libertad no se expresa a través del avasallamiento y destrucción de dichas garantías", enfatizaron.

Subrayaron la importancia del "rol fundamental de un Estado eficiente que garantice la educación y la salud pública gratuita y de calidad, en el libre acceso a la Cultura y sobre todo: en defender la Democracia que tanto nos ha costado sostener, a pesar de todo lo que se debe mejorar y cambiar".

"Necesitamos gobernantes dispuestos a dialogar, a los que se les pueda exigir y reclamar justicia y equidad por el presente y el futuro de nuestro país y su gente, no queremos gobiernos que reivindiquen los momentos más oscuros de nuestro pasado. Decimos NO a la violencia y la discriminación", remarcaron.

El comunicado, que también lleva la firma de Istvansch, Quique Alcatena, Cristian Mallea, Judith Gociol y Adela Basch, entre cientos de dibujantes e investigadores, destaca que se necesita "un modelo de país que apueste a la cultura, que fomente la profesionalización de nuestras disciplinas, que ponga en valor el aspecto de su formación y capacitación formal para fortalecer el mercado de la industria creativa y cultural".

"Como así también cumplir con el compromiso asumido por el Estado con un sector cultural que ha sido postergado y que más que nunca necesita de sus políticas para no degradarse ni continuar siendo precarizado en sus derechos laborales", agregaron.

Por último, subrayaron que "solo en el pleno derecho democrático, con el aporte voluntario de su comunidad y un Estado presente, es que esta asociación trabaja por el bien común de todos y de la activa participación cultural, como modo de empoderar el rol social que nuestra profesión representa".

El documento completo puede leerse en https://ada.dibujantes.ar/articulo_26240_queremos-un-modelo-de-pais-que-apoye-la-cultura. (Télam)