Llega a la Argentina el primer cómic de la poeta Anne Carson: "Las mujeres troyanas"

La escritora canadiense y premio Princesa de Asturias Anne Carson acaba de publicar por primera vez un cómic, "Las mujeres troyanas", un volumen ilustrado por la italiana Rosanna Bruno donde la lingüista y catedrática especializada en griego antiguo recupera un clásico escrito por Eurípides hace 25 centurias para hacer lo que mejor sabe: ponerlo a discutir con el presente más caliente, en este caso, el de los feminismos actuales.

En el libro, ilustrado por la italiana Rosanna Bruno y traducido al español por Jeannette L. Clariond, Carson retoma la tragedia escrita cerca del 415 a.C. por Eurípides, autor que a su entender "colocó a la tragedia griega en un camino que conduce directamente a los reality shows", a la vez que sigue las vidas de las mujeres troyanas tras la invasión griega.

Y lo hace con un probado y efectista recurso. Si con gatos y ratones, representando el Holocausto, el estadounidense Art Spiegelman torció la historia del cómic en la década del 80 (los gatos eran los nazis, los ratones los judíos), en sintonía con Rosanna Bruno, Carson recoge el procedimiento.

Ahora las troyanas son perras; los soldados griegos, gatos otra vez pero también cuervos; y Helena, una zorra, la mujer por cuyo amor, presuntamente, el príncipe Paris invade Troya, una presunción no exenta de ironía en esta nueva publicación de Vaso Roto, una certeza historiográfica de la literaria clásica.

Troya acaba de ser arrasada por los griegos y mientras los varones reciben una muerte rápida, las mujeres son consideradas un bien utilitario y conservadas como esclavas, cuerpos testigo de un orden violento y humillante que exige violación y disciplinamiento, que exige extender la corrupción hacia los cuerpos póstumos, los de los hijos, la otra carne de cañón de las guerras patriarcales.

Este es el cuadro de situación sobre el que Carson trabaja esta adaptación: varones asesinados, niños separados de sus madres y mujeres esclavizadas (en este caso por Grecia); una adaptación que es actual incluso en la pretensión de quienes la presentan en cuanto a que los vejámenes a los que se somete a integrantes de una clase alta, rica, ilustrada y hegemónica, aunque caída en desgracia, son capaces de dar cuenta de los vejámenes a los que se somete a toda la población femenina, también caída en desgracia.

Hécuba, hasta entonces reina de Troya; su hija Casandra y su nuera Andrómaca son "víctimas, como las demás habitantes de la ciudad, de una guerra ordenada y ejecutada por hombres", se lee en la reseña del libro que publica la propia editorial sobre la viñeta llevada adelante por Carson (Toronto, 1950) y Bruno.

El relato que emprende la lingüista canadiense en boca del dios Poseidón tiene a esas tres damas de la realeza como protagonistas. En él, Carson repite sus procedimientos: vuelve respetar la estructura tradicional de la tragedia (hay un coro compuesto por el resto de las mujeres del pueblo troyano) que trae al presente con una lengua ágil y cotidiana.

En Argentina también circuló otro texto donde Carson hace una operación similar: "Bakkhai", la reversión de "Las bacantes", también de Eurípides, editada por la editorial chilena La Pollera de la mano de la traductora chilena Bernardita Bolumburu.

En este caso, la poeta actualiza la deriva de Baco, dios joven y multisexuado que adonde llega rompe con el status quo, y hace que las disputas puestas en escena hace 2500 años suenen a las discusiones que hoy crean hashtag y marcan tendencia en redes y medios o parten aguas entre académicos y en la opinión pública.

The New York Times consideró a “Mujeres Troyanas” una de "las mejores novelas gráficas" de 2021: "en las sorprendentes y vigorizantes palabras de Carson resuena la verdad del presente; estas troyanas son un lamento frente la brutalidad de nuestros tiempos”, publicó la reconocida revista cultural.

Carson repite en las portadas de sus libros que enseña griego antiguo para vivir; nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, es una de las poetas contemporáneas más reconocidas de la lengua inglesa, plástica y heterodoxa, capaz de yuxtaponer la vida de Marilyn Monroe, ícono del cine, con el mito homérico de Helena de Troya y luego llevarla al teatro.

Vinculada a artistas de la contracultura neoyorquina de los 60 hoy emblemáticos, como los músicos Lou Reed y John Cage o la performer Laurie Anderson, la hibridación de géneros y formatos es parte de su obra: "Nox" (2010) es un libro caja que armó poniéndole palabras a los objetos y fotos que le entregaron con la muerte de su hermano. "Float" (2016) es una caja con 22 textos que llamó performances.

Publicó su primer poemario, "Short Talks" (charlas breves), a los 42 años, y después de eso la distancia entre narración, poesía y ensayo empezó a desdibujarse: se ve en "Autobiografía de rojo", una novela en verso que fuye bestseller y uno de sus libros más conocidos donde reescribe el mito de Hércules y Gerión en clave homoerótica; "Red Doc", "La caída de Roma" y "La belleza del marido", entre las obras de Carson que se consiguen en Argentina.

Bruno es ilustradora, ceramista y humorista, sus tiras y cómics fueron publicados en medios gráficos como The Paris Review, BOMB, Times Literary y The Daily Beast. (Télam)