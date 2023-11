Llega una nueva edición del Filbita, con arte, ciencia y juegos para celebrar la democracia

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una invitación a pensar la democracia y sus formas de participación, se realizará del jueves al domingo próximos una nueva edición del Filbita que como cada año tendrá como eje la literatura para las infancias con actividades para todas las edades y la participación de más de 50 autores argentinos, entre quienes se encuentran Graciela Montes, Isol, Inés Garland, Adolfo Serra, de España; y Ed Vere, de Inglaterra.

"No es solo la celebración de 40 años de sostenida democracia, sino también la exploración de qué significa vivir en una sociedad democrática y de qué modos podemos participar para habilitar no sólo la palabra sino también para ejercitar la escucha y pensar cómo hacemos lugar para que todos tengan oportunidades de acceso a la cultura", dijo a Télam Larisa Chausovsky, directora del Filbita.

En esta edición, donde se homenajeará a Graciela Montes, la propuesta rescata pensamientos de la autora cuando habla de la perplejidad, como concepto necesario y a la vez inquietante en todo proceso creativo.

“La perplejidad es buena, pensar es bueno, discutir es bueno, preguntarnos, desconcertarnos es bueno. Es cierto que es ‘inseguro’ pero es lo único que nos mantiene vivos”, dice Graciela Montes en uno de los artículos del libro "La frontera indómita", de su autoría.

"Como Graciela, creemos en la perplejidad y en el arte, porque sabemos que nos volvemos lectoras y lectores cuando un libro nos nombra, nos empuja a crear en el vacío", consideró Chausovsky.

En esta 13° edición, el Filbita se desarrollará en dos sedes porteñas: la Alianza Francesa de avenida Córdoba 946 y el Centro Cultural de la Ciencia C3, en Godoy Cruz 2270, por primera vez sede de este festival.

Este espacio "tenderá puentes con otros lenguajes y misterios como los de la ciencia, la matemática, la técnica y la naturaleza, ya que la iniciativa entrará en diálogo con las muestras y espacios permanentes y temporarios del C3, alimentando la curiosidad, la inquietud y la fantasía", explicó Chausovsky.

Durante cuatro días, el festival propone una convocatoria abierta alrededor de la literatura, que incluye a niñas y niños de todas las edades, a creadores, artistas y mediadores para pensar en las formas de crear comunidad.

Este año participarán más de 50 autoras y autores nacionales como Milagros Corcuera, Pablo Dacal, Leila Ducrey, Loreley El Jaber, Florencia Gattari, Pola Gómez Codina, Federico Lamas, Verónica Maggio, Noe Nicolino, Melina Pogorelsky, Maura Rivero, Silvina Rocha, Theo Rubel, Luciano Saracino y Carolina Salvini.

Entre las actividades más importantes para adultos que tendrán lugar en la Alianza Francesa el día jueves 9 se realizará un taller de ilustración a cargo de Adolfo Serra que busca explorar el trazo único y personal que cada ilustrador o creador.

A las 19.30, en ese mismo espacio, tendrá lugar la actividad de lecturas "Voces de infancia" donde Horacio Convertini, Sandra Comino, Betina González y Mariano Blatt leerán textos relacionados con los recuerdos de vivencias de sus infancias en democracia.

"Invitamos a escritores a que recreen voces de infancia para pensar cómo contamos la democracia, a ilustradores a que ilustren sus propios procesos creativos, a jugar con un texto y sus posibles traducciones", dijo Chausovsky, al referirse al taller que se realizará el jueves y viernes en la Alianza Francesa.

Se trata de que los autores produzcan textos de ficción o autobiográficos "en los que compongan una voz infantil para recuperar la mirada de los niños o niñas que fueron en los primeros años de democracia".

Como cada año en este festival, tendrá lugar "Voy con audio" donde quienes se hayan inscripto recibirán cada noche un cuento o poema de Elsa Borneman mediante un audio de Whatsapp.

El viernes 10, a las 14, tendrá lugar un taller de ilustración "Estampitas", a cargo de Mariana Ruiz Johnson, donde se explorará de forma dinámica maneras de abordar una imagen para crear nuestras propias estampitas (imágenes poéticas, evocativas, de alto poder simbólico).

En tanto, el inglés Ed Vere ofrecerá en ese mismo horario la charla-taller "Reflexiones de un artista", en el que el autor disertará acerca de cómo se crean los libros ilustrados, cómo funcionan, qué los hace únicos en el campo del arte y qué significa ser un artista.

Asimismo, compartirá su trayectoria hasta convertirse en escritor e ilustrador y los pasos que hizo para crear sus libros más populares, como "El artista", "Cómo ser un león", "Max el valiente" y "Banana".

Además hablará de su trabajo de alfabetización visual a través del programa Power of Pictures (El poder de las imágenes), un curso galardonado en distintos países que enseña a maestras y maestros a comprender la sofisticada narrativa que se transmite a través de las imágenes, y a utilizar el dibujo de forma constructiva en el aula.

Otra actividad que propone el Filbita tendrá como protagonistas a Mariana Cincunegui, Garland y Vere quienes el viernes a las 18, en la Alianza Francesa, dialogarán sobre el oficio de traducir, en una conversación llamada "Habitar otra lengua".

Para este encuentro, los convocados harán un ejercicio de traducción a distintas lenguas o lenguajes, para observar qué ocurre en la operación de traducción del mismo texto de origen en distintos lenguajes.

Esa misma jornada, a las 19.30, María Fernanda Maquieira mantendrá una conversación íntima con la autora, editora, traductora y ensayista Graciela Montes, una de las pensadoras más influyentes del campo de la literatura para las infancias de la Argentina y la región.

Montes es autora de más de 70 títulos orientados a las infancias y como editora impulsó la famosa colección "Los cuentos del Chiribitil", del Centro Editor de América Latina; y en este encuentro repasará su trayectoria como lectora, creadora y hacedora de mundos.

En tanto, desde el sábado 11, en el Centro Cultural de la Ciencia se desarrollarán talleres para niños y su familia: para ponerle una máscara a los miedos y a las 15.15, un taller a cargo de Luciano Saracino, destinado a niños a partir de los 7 años, para armar historietas de unicornios, dragones o duendes.

Otro de los talleres para niños a partir de 4 años propondrá, a partir de las 15.30, un taller de plumas, vuelos y despegues para conocer las aves de Argentina a través del arte y del juego: escuchando narraciones, sus cantos y sonidos para que luego cada participante pueda elegir a su ave preferida e ilustrarla.

En otra de las salas del C3, a las 16.15 tendrá lugar el taller de filosofía ¿Hay alguien ahí?, en el cual se planteará la historia de un inquieto habitante del planeta Bibopia que visita la Tierra para descubrir cómo somos y cómo nos comportamos los seres humanos.

En tanto que a las 16.30 tendrá lugar la charla-taller para conversar sobre la ESI (educación sexual integral), compartir miradas e inquietudes.

El domingo 12, en el taller Mundialito de las 15.15 se invitará a los niños a partir de los 4 años a dibujar y colorear camisetas, mascotas y escudos para revivir los momentos más inolvidables de la Copa Mundial.

En ese mismo horario, a partir de la narración del libro "Diminuta", de Silvina Rocha y Paz Tamburrini, se invitará a las chicas y chicos, a partir de 3 años, a crear otros bichos únicos.

La música también formará parte de esta movida para los niños a partir de 7 años y sus familias, con un taller de canciones a las 15.30, para crear la letra de una canción con los significados de la palabra “libertad”. Esta canción será cantada, luego, en el espectáculo de cierre.

En el mismo horario habrá un taller de curiosidades, de vertebrados versátiles, para niños a partir de 4 años, donde bocas, patas y huesos guiarán a los participantes a través de los períodos de adaptación y evolución de la rama vertebrada de los seres vivos.

Ese último día, tendrá lugar a las 15.45 "Mil grullas para Elsy, mil grullas para la paz", donde se invitará a las familias a escuchar el cuento "Mil grullas", de Elsa Bornemann y a crear una grulla para la paz con la técnica de origami. (Télam)