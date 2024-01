Llegan a 39 los muertos en un incendio en una tienda en el centro de China

Al menos 39 personas murieron y nueve resultaron heridas como consecuencia del incendio en una tienda de la provincia de Jiangxi, en el centro de China, mientras que todavía hay en el lugar un número indeterminado de personas atrapadas, según medios locales.

La televisión pública CCTV señaló que el siniestro se declaró "en el nivel subterráneo de una tienda en Xinyu" a las 15H24 (4.24 hora argentina).

"Hasta ahora, el accidente provocó la muerte de 39 personas, con nueve heridos", indicó CCTV poco después de las 20 (9 hora argentina), precisando que aún hay "personas atrapadas" en el lugar.

Un balance anterior daba cuenta de 25 fallecidos, consignó la agencia de noticias AFP.

La cadena no precisó por el momento la causa del incendio ni cuántas personas siguen en peligro.

Las imágenes emitidas por este canal muestran varios camiones de bomberos y otros vehículos de los servicios de emergencia apostados en una calle frente a una hilera de negocios.

En un comunicado, el presidente chino, Xi Jinping, exigió que se ponga freno a este tipo de accidentes mortales.

Xi "dio importantes instrucciones […] pidiendo un freno firme a la frecuencia en que se producen los accidentes relacionados con la seguridad, para garantizar la seguridad de la vida de la gente y […] la estabilidad social", reportó CCTV.

El diario estatal The Global Times publicó un comunicado emitido por un "comando de emergencia" local, formado por funcionarios municipales a raíz del incendio, que explicaron que "continúan las labores de búsqueda y rescate" y que "se sigue investigando la causa del accidente".

En videos grabados en el lugar del suceso y compartidos en redes sociales por el periódico The Paper, dirigido por el gobierno, se ven espesas humaredas y a una multitud mantenida a distancia del lugar del fuego.

Los incendios y otros accidentes mortales son frecuentes en China, a causa de las normativas de seguridad laxas y el incumplimiento de las mismas.

El incidente se produjo apenas cinco días después de otro incendio en el dormitorio de un internado que mató a 13 personas en la provincia de Henan, también en el centro de China. (Télam)