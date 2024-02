Línea A está interrumpida por lluvias mientras que la C, E y H operan con servicio limitado

La línea A del subterráneo porteño se encuentra interrumpida por "las condiciones climáticas", debido a la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad de Buenos Aires, mientras que la C, E y H prestan servicio limitado y la B opera entre ambas cabeceras.

En el caso de la C funciona con restricciones entre las estaciones Constitución y Diagonal Norte, informó la empresa concesionaria Emova, mientras que la E presta doble servicio limitado entre Retiro y Entre Ríos y Boedo y Virreyes, pero los trenes no se detienen en la estación Correo Central y Belgrano.

La línea H opera con servicio limitado entre Parque Patricios y Facultad de Derecho y los trenes no se detienen en la estación Santa Fe.

La línea A cubre el recorrido Plaza de Mayo-San Pedrito, en el barrio porteño de Flores, en tanto la H va desde Facultad de Derecho a Hospitales, en el barrio de Parque Patricios.

En tanto, la línea D se encuentra cerrada hasta marzo para llevar adelante tareas de modernización del sistema de señales.

En tanto, la línea D se encuentra cerrada hasta marzo para llevar adelante tareas de modernización del sistema de señales. (Télam)