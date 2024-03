Lo detienen por amenazar de muerte y golpear a su ex pareja, y matarle la gata a cuchillazos

Un hombre de 42 años fue detenido en la ciudad de Mar del Plata, luego de golpear y amenazar de muerte con un cuchillo a su ex pareja en su casa, y matar a puñaladas a su gata, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado en una vivienda del barrio El Martillo, en la zona sudoeste de la localidad balnearia, y al agresor fue alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

Fuentes policiales indicaron que el atacante, cuya identidad no fue revelada para preservar a la víctima, ingresó a la casa de la mujer tras romper la puerta, y comenzó a golpearla.

El sujeto amenazó además a la ex pareja con matarla con una cuchilla, con la que apuñaló a una gata de ella y le produjo la muerte.

Efectivos del Comando de Patrullas y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía bonaerense intervinieron en el lugar, en Génova y Friuli, y detuvieron al agresor en las inmediaciones.

El hombre fue imputado por los delitos de "lesiones y amenazas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca, por daños", y por infracción a la Ley 14.436 contra el maltrato animal.

En la investigación del hecho intervino el fiscal Facundo De La Canale, de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, quien dispuso el traslado del acusado a la alcaidía de Batán. (Télam)