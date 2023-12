Locutores y doblajistas reclaman pautas para el uso de la inteligencia artificial en el sector

Los desarrollos con inteligencia artificial (IA) que facilitan la clonación de voces afectan "la profesionalidad" de las producciones y amenazan con la "pérdida de puestos de trabajos", además de violar derechos de autor, aseveró Sergio Gelman, secretario general de la Sociedad Argentina de Locutores y Conductores (Salco).

“Este tipo de desarrollo es negativo para la profesionalidad porque está poniendo en manos del público general programas que permiten clonar voces y no pagar por esa clonación”, advirtió Colman en diálogo con Télam, y dijo que estos programas “van a tender a suplantar la voz del locutor”.

"Si esto sigue así, va a seguir desplazando puestos de trabajo, los va a ir desplazando de las radios, de todas las redes de internet, de las cuestiones de doblaje… Es realmente negativo esto para nosotros", advirtió.

También señaló que dado que "les ponés cualquier voz, en cualquier idioma, no contempla la propiedad intelectual ni el usuario, que son cuestiones que están reguladas por la actividad profesional”.

Salco, junto con la Multisectorial Audiovisual, Cocimecos y otras entidades sindicales y civiles, llevan adelante desde hace tiempo un reclamo para reglamentar el asunto y que se establezcan "pautas para un uso de la inteligencia artificial responsable", afirmó el dirigente.

"Los guionistas también están haciendo su rol protagónico en este reclamo, porque obviamente la inteligencia artificial también los reemplaza como guionistas", consignó Gelman, y evaluó que "el avance tecnológico es aceptable, pero lo que no es aceptable es que se desplace en puestos de trabajo". (Télam)