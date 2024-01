Los casos notificados de Covid se duplicaron la última semana en el país

El promedio de casos diarios de Covid-19 notificados a nivel nacional pasó de 268 en la semana primera semana de enero a 472 la semana pasada, impulsados por la subvariante JN.1 que está causando una ola a nivel mundial, lo que especialistas consideran que no es para "preocuparse" pero ratifica la necesidad de sostener vacunación y tomar medidas de prevención como la ventilación.

"De un piso de 70 casos diarios promedio que veníamos a fines del año pasado en pocas semanas llegó a 472 casos diario promedio la semana del 8 al 14 de enero. Al tratarse de los casos ordenados por fecha de inicio de síntomas la cantidad todavía puede aumentar", detalló a Télam el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga.

Al hacer un análisis por jurisdicciones, Aliaga detalló que en "Ciudad de Buenos Aires se ve un aumento claro: pasó en una semana de 23 casos diarios la semana del 1 al 7 de enero a 121 la semana del 8 al 14 de enero, y en Provincia de Buenos Aires aumentó de 49 casos diarios promedio a 117 en el mismo período".

"También se registró un aumento de las notificaciones en las provincias de Santa Fe, Formosa, Chaco, Jujuy y Salta", precisó.

Por su parte, el médico infectólogo Martín Hojman, quien trabaja en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que "efectivamente vivimos un aumento de internación de casos de Covid en las últimas dos y tres semanas además de tener un porcentaje de positividad de métodos diagnósticos mucho más altos que los habituales".

El especialista describió que, no obstante, "la gran mayoría de las personas transita la infección con síntomas leves como dolor de garganta, catarro y algo de tos".

"Evidentemente la vacunación y la cinética de la pandemia, con la mayoría de la gente inmunizada, tiene que ver con que estos casos hayan sido de esta manera"; expresó y señaló que "se sabe que la mayoría del los casos hoy están relacionados a la subvariante JN.1".

De acuerdo al último Boletín epidemiológico "al 11 de enero de 2024 fueron detectados dos casos confirmados de la variante BA.2.86 y cinco casos de la variante JN.1".

La subvariante JN.1, descendiente del linaje BA.2.86, ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variante de interés el 18 de diciembre de 2023 y se ha vuelto rápidamente prevalente en algunos países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur.

Según la valoración de riesgo realizada por la OMS, la variante posee una mayor ventaja de crecimiento y se ha convertido en el linaje más frecuente en algunos países de la región de las Américas, Europa y Pacifico Occidental.

La semana pasada, la OMS informó que el número de infecciones de Covid-19 estaba en ascenso en todo el mundo, con un aumento del 52% en un mes, y afirmó que "se espera que la tendencia continúe en los próximos meses de invierno boreal".

Los datos más recientes de la agencia sanitaria -que cubren las cuatro semanas del 20 de noviembre al 17 de diciembre de 2023-, mostraron el pronunciado incremento de 850 mil nuevos casos notificados, un 52%, con respecto a los 28 días anteriores.

Además, especificó que entre el 13 de noviembre y el 10 de diciembre se registraron más de 118 mil nuevas hospitalizaciones por Covi-19 y más de 1.600 nuevos ingresos en unidades de cuidados intensivo, con un aumento general del 23% y el 51% respectivamente en los países que presentan informes sistemáticos a la OMS.

Si bien la subvariante JN.1 se considera la causa de estos incrementos, y a pesar de que se convirtió rápidamente en la más prevalente de los nuevos casos, "la información disponible no sugiere que la gravedad de la enfermedad asociada a esta variante sea mayor en comparación con otras variantes circulantes", señala el Boletín nacional.

En este contexto, y debido a la coexistencia de Covid con otras infecciones respiratorias causadas por virus como influenza y el sincicial respiratorio, en varios países europeos y en algunos lugares de Estados Unidos se ha reestablecido el uso de barbijos en espacios como hospitales o aeropuertos.

"Si bien la situación no es para alarmarse a nivel nacional, sí es muy importante reforzar la vacunación de Covid según lo indicado: las personas mayores de 50 años o con comorbilidades deberían aplicarse un refuerzo de la vacuna cada 6 meses; en tanto que el resto de la población debería vacunarse una vez por año", indicó Hojman, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Según informó el Ministerio de Salud, la cobertura total del país con primera dosis es del 93,6%, con bajas coberturas en menores de 3 años y del 100% en mayores de 50 años; las coberturas totales del esquema primario completo (dos dosis o dosis única según corresponda) son del 82,4%, siendo del 91% en personas mayores de 18 años.

El total de la población que recibió el primer refuerzo es del 49,6%, siendo alrededor del 75% en los mayores de 50 años; en cuanto al segundo refuerzo, la población mayor de 50 años presenta cobertura mayor al 40% y cercanas al 45% cuando se considera a los mayores de 60 años.

La cartera sanitaria alertó que al 1 de enero hay 10.526.499 personas de 50 años y más que hace más de 6 meses que no reciben una dosis de refuerzo de vacuna contra Covid-19, "lo que resulta preocupante dado que es la población de mayor riesgo de padecer enfermedad grave".

Por su parte, Aliaga enfatizó que "evidentemente hay mucha circulación del virus; entonces, más allá de la vacunación hay, que recordar que el virus se transmite por aire, por lo que la ventilación sigue siendo una herramienta clave; en ese sentido, el aire acondicionado no es ventilación, por lo cual se sugiere abrir las ventanas en espacios cerrados con mucha gente".

También el Ministerio de Salud bonaerense ratificó, a través de sus redes sociales, la importancia de continuar con los esquemas de vacunación contra Covid-19 y los refuerzos. (Télam)