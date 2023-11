Los hospitales universitarios de la UBA realizan actividades para promover la donación de sangre

La red de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará el próximo jueves actividades en distintos puntos de la ciudad para "promover la donación frecuente" en el marco del Día Nacional del donante de sangre, se informó hoy.

"En el país, se estima que 9 de cada 10 personas alguna vez va a necesitar una transfusión de sangre", precisaron desde la red de hospitales compuesta por la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospital de Clínicas "José de San Martín", el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, la Facultad de Psicología, la Facultad de Odontología y el Hospital Escuela de Ciencias Veterinarias de la UBA.

"En el Hospital de Clínicas se llevan a cabo unas 8.000 operaciones por año. Entre las que son de alta complejidad, un 40% requieren tener unidades sanguíneas disponibles. Algunas de ellas son cirugías oncológicas, de rodilla, de aorta abdominal convencional, entre otras", detalló la jefa del Departamento de Hemoterapia del Clínicas, Alejandra Vellicce.

Y agregó que "en 2022, en el Hospital de Clínicas, se transfundieron 10.200 unidades de componentes sanguíneos para todos los pacientes, algunos con leucemias, aplasia medular y trasplante de médula, que requieren soporte a largo plazo para el tratamiento" y que "algunos pacientes en un año recibieron 300 y 500 componentes sanguíneos".

La sangre es considerada "un órgano más y se puede donar hasta tres veces al año", añadieron desde la red y precisaron que se utiliza para la elaboración de diversos productos a partir de sus componentes, tales como: glóbulos rojos, que se encargan de transportar el oxígeno a las distintas partes del cuerpo; plaquetas, que intervienen en la coagulación cuando una persona sangra; y plasma, la parte líquida de la sangre, que contiene sales, minerales y sustancias llamadas anticuerpos, encargados de la defensa contra las infecciones.

"Es por ello que donar sangre puede salvar una vida o incluso hasta tres si se separa", subrayaron.

En este sentido, el jefe de hemoterapia del Instituto Lanari, Alejo Echagüe, explicó que "la única manera de obtener sangre hasta el momento es mediante los donantes de sangre ya que no se puede obtener de manera artificial".

Y completó: "Lo que se intenta mediante estos actos es un cambio cultural donde la donación deje de ser un acto esporádico para convertirse en un hábito de salud periódico cada determinado tiempo y poder así cubrir todos los requerimientos. La sangre de estos donantes que lo hacen de manera voluntaria y repetitiva es muy segura debido a que, al ser habituales, ya están informados a las denominadas 'conductas de riesgo'".

Este jueves, en Plaza Houssay, ubicada en Avenida Córdoba al 2200, junto al Hospital de Clínicas, recibirán donaciones de sangre entre las 9 y las 13. Además, cada jueves de 8 a 12 continúan recibiendo donaciones en el hall del entrepiso del hospital, ingresando por la entrada de Paraguay entre Azcuénaga y Uriburu.

Asimismo, en el Instituto Roffo, ubicado en Avenida San Martín 5481 realizarán la extracción a todas las personas voluntarias de 8 a 10, y además reciben donaciones los lunes, martes y jueves del año, en el mismo horario.

En tanto, en el Instituto Lanari, en Avenida Combatientes de Malvinas 3150, también atenderán a todos los donantes de sangre que concurran de 7:30 a 10.

Para donar sangre, "no es necesario ser compatible o del mismo grupo sanguíneo del paciente receptor, porque es almacenado en bancos de sangre. Es un procedimiento 100% estéril y no representa riesgo de contraer enfermedad alguna", aclararon desde la UBA.

Y precisaron que se debe cumplir con las siguientes condiciones: ser mayor a 18 años y menor a 65; pesar más de 50 kg; si se ha realizado un tatuaje deberá esperar 12 meses (ventana serológica: ante una eventual infección por ejemplo de hepatitis C a través del contacto de las agujas con la tinta); estar gozando de buena salud y responder un cuestionario acerca de sus hábitos de vida y medicación en caso que se encuentre en tratamiento; descansar bien, desayunar, tomar abundante líquido y no realizar actividad física; evitar consumir grasa el día anterior y presentarse con DNI.

Por último, detallaron que no pueden ser donantes aquellas personas que se presenten bajo los efectos de cualquier sustancia, ya sea alcohol o drogas.

A partir de la resolución 1508 del Ministerio de Salud del año 2015, donar sangre no es una obligación sino un hecho habitual, voluntario y altruista.

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, ocasión que recuerda la primera transfusión segura y eficaz realizada en Argentina hace 109 años por el médico, investigador y profesor de la Facultad de Medicina de la UBA, Luis Agote, concluyeron. (Télam)