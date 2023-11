Los pasajes en tren a Mar del Plata están casi agotados para diciembre, enero y febrero

Más de 220 mil pasajes se vendieron en algo más de 24 horas para viajar en tren a Mar del Plata y Divisadero (Pinamar), con lo que casi se agotaron las disponibilidades diciembre, enero y febrero, según los datos aportados por fuentes de Trenes Argentinos.

Tras las largas colas de ayer para obtener un boleto, sobre todo en la estación Constitución, donde llegó a haber hasta 10 cuadras de cola, esta mañana en las boleterías de larga distancia de la terminal de la Línea Roca, el movimiento era prácticamente nulo.

Solamente algunas personas se acercaban a las boleterías a preguntar disponibilidad, como Ángela, una mujer de 65 años que había concurrido acompañada de su hija Elvira y Gabriel, uno de sus nietos.

“Somos de Longchamps y nos vinimos a ver si quedaban algunos pasajes, pero nos dijeron que solamente había para ir a Mar del Plata en los últimos seis días de enero o los últimos tres de febrero, pero no había nada para volver una semana después de dichas fechas porque mis nietos tienen clases, así que no podrá ser”, le dijo a Télam.

“Ayer no pudimos venir y la única posibilidad que tenemos de viajar los cuatro (ella, su hija y dos nietos) es en tren porque en colectivo es imposible”, se lamentó.

Hasta las 10 de hoy se habían vendido 220.440 pasajes, de los cuales 200.278 fueron con destino a Mar del Plata y 20.166 a Divisadero (Pinamar).

En cuanto a la disponibilidad, las fuentes de Trenes Argentinos indicaron que para diciembre no hay pasajes para viajar desde Constitución a Mar del Plata y solamente hay pasajes para el trayecto entre Mar del Plata y Constitución, los primeros 9 días del mes.

En enero hay disponibles pasajes de Constitución a Mar del Plata los últimos seis días del mes y no hay lugar en ningún servicio para regresar en todo el mes. En lo que hace a febrero hay pasajes para viajar desde Constitución a Mardel, los últimos tres días del mes y para el regreso los días 22 y 23.

Las fuentes señalaron que si bien se anunció con suficiente anterioridad que los pasajes se podían adquirir por la página web, donde tiene un 10 por ciento de descuento, o de manera presencial en las principales terminales de CABA y en más de 33 puntos en el AMBA y en las cabeceras del interior del país, la mayor afluencia de gente se dio en Constitución, en menor medida en Retiro y casi no hubo ventas en Once.

Un pasaje en micro a Mar del Plata tiene un costo hoy de entre 22.000 y 26.000 pesos, según el tipo de servicio, sea semicama, cama o ejecutivo. En tanto, un pasaje aéreo puede rondar los 54.000 a 80.000 pesos, dependiendo de la fecha.

La diferencia con el tren es exorbitante, ya que un boleto a "La Feliz" tiene un costo de 2.695 en primera y 3.230 en pullman.

Durante diciembre, habrá tres servicios diarios de ida y vuelta entre Constitución y Mar del Plata y un refuerzo directo los viernes para la ida y los lunes para el regreso de la costa. Mientras que los sábados, domingos y feriados los servicios diarios serán tres.

Los servicios directos demoran cinco horas con 40 minutos, los que se detienen sólo en Dolores y General Guido para la combinación con el tren a Divisadero, demoran cinco horas con 50 minutos y los que paran en todas las estaciones, demoran seis horas con 15 minutos. (Télam)