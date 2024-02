Luis Mey y Mercedes Romero Russo en la Jam de escritura epistolar del CCK

Los escritores Luis Mey y Mercedes Romero Russo participarán mañana desde las 17 de la Jam de escritura epistolar, "La literatura es una carta de amor no enviada", en la que escribirán en vivo, acompañados de las ilustraciones de Sibel H. y Pinocchio y la musicalización de Armando, en el hall central del Centro Cultural Kirchner (CCK).

Estrenadas el sábado pasado -con la escritura en vivo de Debret Viana y Alejandra Kamiya- las jams de escritura epistolar proponen una experiencia literaria en el Territorio Postal del centro cultural ubicado en Sarmiento 151.

Estos encuentros "son la posibilidad de que lectores y lectoras asistan al trabajo de escritura de autores y autoras en tiempo real, en una actividad enfocada en la exploración del vínculo entre lectura y escritura, con un clima sonoro especialmente creado para esta ocasión", explicaron los organizadores en un comunicado.

En esta oportunidad, como parte de la programación del ciclo "Corazón iluminado" que lleva adelante el CCK, la jam de escritura se sube a la tendencia del amor correspondido y no correspondido, invitando a escribir las cartas de amor no enviadas.

El rescate del formato epistolar para este encuentro -moderado por Haidu Kowski- busca evitar la velocidad e instantaneidad que caracteriza a lo que se escribe en WhatsApp, mail, Tinder o chats, y rendir homenaje a una comunicación más profunda y verdadera, añadieron desde el CCK.

El ciclo continuará el sábado 2 de marzo, con la escritura en vivo de Mariano Quirós y Julia Coria, y seguirá el 9 de marzo con Carla Maliandi y Martín Sancia Kawamichi.

La actividad es gratuita y no requiere reserva previa de entradas. El ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del espacio.

Estas Jam forman parte de la programación de "Corazón Iluminado", que hasta el 10 de marzo toma la temática del amor desplegado a lo largo de todo el centro cultural y que incluye teatro, visitas guiadas, actividades y, en el hall de entrada, la obra de corazón del artista Alejandro Marmo.

(Télam)